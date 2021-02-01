Ведущий "Дизель шоу" разъяснил, почему их шоу покажут в РФ

Руководитель юмористического, любимого в Украине "Дизель шоу" рассказал, почему их проект покажут на экранах в стране-агрессоре. По словам Егора Крутоголова, в его сторону посыпались обвинения в "зраде". Прокомментировать ситуацию артист решил на странице в Facebook.





Крутоголов объясняет, что согласно договору, все авторские права на проект принадлежат каналу, на котором выходит их программа. И куда, и кому продавать передачи, не находится в компетенции артиста и всего коллектива.





Крутоголов убежден, "продаться" команда Дизель Студио даже теоретически не может. Он заявил, что все камни, должны лететь не в его огород, а к тем людям, у кого есть право собственности на передачи "Дизеля".





Касательно концертов в РФ, то Крутоголов категорично заявил, что ни он, ни его команда в России не выступала, и концертов там давать не собирается. Артист уверен, такие "вбросы"еще будут не раз, и намекнул на нечестную конкуренцию.





Стоит сказать, что истинные поклонники юмора "Дизель шоу" поддержали своих кумиров, написав много слов в поддержку любимых артистов.





"Егор, делайте свое, такие обвинения еще не раз будут", "Егор, я думаю не стоит оправдываться, тот кто с "головой дружит", все понимает", "Главное, что до концерта в Одессе осталось всего 60 дней! Остальное это мелочи", - поддержали артиста поклонники.



