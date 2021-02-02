Мэрилина Мэнсона обвинили в абьюзе и насилии над девушками

Заявления о певце сделала актриса Эван Рейчел Вуд и еще несколько человек. Свое обвинение Вуд опубликовала на странице в Instagram.





"Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный в мире как Мэрилин Мэнсон", – отметила она.





По словам актрисы, Мэнсон начал ухаживать за ней еще в ее подростковом возрасте. Он издевался над ней на протяжении многих лет, промывал мозги и заставлял подчиниться.





"Я делаю все, чтобы разоблачить этого опасного человека и привлечь к ответственности индустрию, которая приняла его, прежде чем он разрушит еще больше жизней. Я поддерживаю многих жертв, которые больше не будут молчать", – написала Вуд.





После того, как актриса публично призналась в насилии, такие же заявления сделали Сара Макнилли, Эшли Линдси Морган, Габриэла и Эшли Уолтерс. Они так же поделились своими заявлениями в социальной сети. Отметим, что публикация Эшли Уолтерс сейчас недоступна, ее процитировал журнал Vanity Fair.





Все девушки обвинили Мэнсона в том, что после отношений с ним страдают от ПТСР (посттравматического стрессового расстройства).





Эшли Морган заявила, что рок-музыкант применял к ней как физическое, так и сексуальное насилие, а также жестоко с ней обращался.





"Я все еще ощущаю аффекты каждый день. У меня ночные кошмары, посттравматическое стрессовое расстройство, тревога и ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство). Он заставил меня почувствовать, что он порезал меня, обжег меня, его кулак в моем рту был "только между нами". И это далеко не все, что между нами происходило", – рассказала Морган.





Музыкант уже отреагировал на все обвинения в его адрес. Он опубликовал пост на странице в Instagram, в котором заявил, что все заявления являются ужасным искажением реальности.





"Очевидно, мои жизнь и искусство долгое время были магнитом для споров, но эти недавние заявления обо мне — ужасное искажение реальности. Мои интимные отношения всегда происходили по полному согласию с партнерами. Независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда", – сказал Мэнсон.



