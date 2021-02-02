Маша Ефросинина показала, как выглядит с утра

Маша Ефросинина известна своим чувством юмора, открытостью к аудитории и честностью перед ней. Звезда не стесняется показываться на публике без профессионального макияжа и укладки, что доказывает ее новая публикация в соцсетях.





Так, у себя в Инстаграме Маша Ефросинина поделилась своим ранним утром. В кадре теледива позирует ненакрашенной и без прически, с патчами от синяков и темных кругов под глазами, а также в больших очках для зрения. Одета знаменитость в пижаму:





“Впереди долгий день”, — гласит подпись к снимку.











