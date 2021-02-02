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Шоу-бизнес
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2 февраля 21, 12:00
Маша Ефросинина показала, как выглядит с утра
Маша Ефросинина
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Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала поклонникам, как выглядит с утра, когда не видит даже муж.
Маша Ефросинина известна своим чувством юмора, открытостью к аудитории и честностью перед ней. Звезда не стесняется показываться на публике без профессионального макияжа и укладки, что доказывает ее новая публикация в соцсетях.

Так, у себя в Инстаграме Маша Ефросинина поделилась своим ранним утром. В кадре теледива позирует ненакрашенной и без прически, с патчами от синяков и темных кругов под глазами, а также в больших очках для зрения. Одета знаменитость в пижаму:

“Впереди долгий день”, — гласит подпись к снимку.



Источник: https://odnaminyta.com/
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