Анджелина Джоли рассказала, какая из нее мать

Голливудская актриса Анджелина Джоли дала интервью главному редактору британского Vogue Эдварду Эннифулу в своем доме в Лос-Анджелесе, где живет с семьей. В ходе беседы 45-летняя знаменитость рассказала о материнстве, детях и о том, как возвращается к жизни после непростого развода с Бредом Питтом.





По словам актрисы, она возлагает большие надежды на своих детей, которым сейчас от 12 до 19 лет.





"Я вижу, что они испытывают гораздо большее давление, чем мы в их возрасте. Они получают огромное количество информации, которую от нас скрывали. Но я вижу, как Мэддокс общается с кем-то по видеосвязи на русском или корейском, как Шайло поддерживает связь со своими друзьями из Намибии. Молодые люди научились общаться и узнавать друг друга таким глобальным способом. Именно они и начнут решать наши проблемы", – рассказала она.













Благодаря своей гуманитарной работе и воспитанию собственной семьи Анджелина Джоли всегда вдохновлялась молодым поколением:





"Может быть, это просто молодой панк во мне, но мне нравится дух молодежи. Я верю, что они могут видеть добро и зло с большей ясностью. Я вижу, как много пожилых людей оправдывают определенное поведение, и, как правило, молодые люди быстрее говорят: «Но это просто неправильно, и мы против этого"".





Джоли отметила, что ее сын Пакс пошел в выпускной класс и готовится ко взрослой жизни, а дочь Захара учится водить автомобиль и собирается сдавать на права.













Она призналась, что ранее представляла себе многодетное материнство как некое путешествие среди джунглей.





"Я не думала о семье в традиционном смысле. Я чувствую, что мне просто не хватает навыков, чтобы быть типичной мамой-домоседкой. Я справляюсь с этим благодаря своим детям. Они помогают мне, но я правда не слишком хороша в этом. Это может звучать банально, но если вы по-настоящему любите и стараетесь, тот факт, что ваша яичница подгорела, в конце концов не имеет значения", – призналась Джоли.





На вопрос о том, может ли себя назвать абсолютно счастливой, актриса ответила, что не уверена в этом, поскольку сейчас у нее не самый удачный период, а последние годы были сложными из-за скандального развода. Однако сейчас все постепенно становится на свои места.





Помимо разговора о семье и личной жизни, Анджелина показала мистеру Эннифулу, что носит в своей сумке. Среди обязательных вещей – снеки, очки-«авиаторы», что-то из одежды, любимое масло для лица, средства от аллергии для детей и шоколад "для мамы".











