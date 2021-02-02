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2 февраля 21, 12:13
Юлия Санина станет новой ведущей "Орла и решки"
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Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина отправилась в путешествие с сюрпризом в новом сезоне тревел-шоу.
В 2021 году выходил 10 юбилейный сезон Орла и решки, который покажет Новый канал. В качестве подарка зрителям, 10 сезон получил не двоих ведущих, а сразу 20. В течение 10 выпусков в разные страны будут ездить разные звезды. Например, первый выпуск начнется с путешествия Мишель Андраде и Алексея “Позитива” Завгороднего.

Как сообщает пресс-служба The Hardkiss, Юлия Санина и певец Alekseev также стали ведущими знаменитого тревел проекта.



“Юлия Санина и Alekseev стали приглашенными ведущими юбилейного сезона тревел-шоу # ОрелИРешка. Не пропусти специальный выпуск из далекой и такой интересной страны! – сообщают представители группы.

Юлия Санина уже прокомментировала в блоге свое путешествие.

“Больше не секрет!) Куда летала, почему без мужа. В юбилейном сезоне шоу Орел и решка вы увидите вот эту парочку. Мы с Alekseev открыли для себя очень особенный город. Есть идеи, какой?;) Уже этой весной на Новом канале”, – написала певица.

Поклонники Юлии Саниной уже в предвкушении нового выпуска, и в соцсетях обсуждают, неужели певица будет вести выпуск традиционно на родном украинском языке.

Источник: https://mig.com.ua/
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