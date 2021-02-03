Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали за наркотики

Page Six пишет, что 39-летний мужчина попал в тюрьму Нэшвилла 26 января, и позже вышел под залог в 2500 долларов. Его явка в суд назначена на 30 апреля.





Бритни Спирс и ее друг детства Джейсон Александер поженились в Лас-Вегасе в 2004 году. Таблоиды писали, что пара находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и через 55 часов расторгла брак.













"Алкоголь - это наркотик. Кофе - это наркотик. Сигарета - это наркотик. Так что да, мы принимали наркотики", - прокомментировал слухи Александер.





Несмотря на недолгий брак, Джейсон Александер все еще поддерживает бывшую возлюбленную. Летом 2020 года он участвовал в акции протеста "Свободу Бритни", требуя освободить 39-летнюю певицу от финансового контроля отца.



