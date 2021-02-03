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Шоу-бизнес
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3 февраля 21, 11:23
Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали за наркотики
Бритни Спирс
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Бывшего мужа Бритни Спирс Джейсона Александера арестовали по трем обвинениям: за вождение в нетрезвом виде, использование принадлежностей для наркотиков и хранение запрещенных веществ.
Page Six пишет, что 39-летний мужчина попал в тюрьму Нэшвилла 26 января, и позже вышел под залог в 2500 долларов. Его явка в суд назначена на 30 апреля.

Бритни Спирс и ее друг детства Джейсон Александер поженились в Лас-Вегасе в 2004 году. Таблоиды писали, что пара находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и через 55 часов расторгла брак.



"Алкоголь - это наркотик. Кофе - это наркотик. Сигарета - это наркотик. Так что да, мы принимали наркотики", - прокомментировал слухи Александер.

Несмотря на недолгий брак, Джейсон Александер все еще поддерживает бывшую возлюбленную. Летом 2020 года он участвовал в акции протеста "Свободу Бритни", требуя освободить 39-летнюю певицу от финансового контроля отца.

Источник: https://apostrophe.ua/
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