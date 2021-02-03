Камалия рассказала о самом дорогом подарке от мужа

Украинская певица Камалия, которая поделилась впечатлением от отдыха в Буковеле, рассказала, как часто получает подарки от супруга, миллиардера Мохаммада Захура. Об этом артистка поделилась во время интервью в программе "Зірковий шлях".





В разговоре з журналистами звезда вспомнила, какой самый дорогой подарок получала от своего избранника. Для того чтобы порадовать супругу, бизнесмен презентовал ей... самолет.





Самолет. Это было просто так, сюрприз. Летели в Америку, прилетели на личном самолете,

вспомнила Камалия.





Мохаммад Захур признался, что предпочитает дарить ценные подарки возлюбленной без повода и просто так. В свою очередь Камалия шутит, что сделала "из миллиардера сделала своего супруга миллионером".





Я считаю, что женщине надо дарить все время, когда это возможно. А не именно на Новый год, на 8 Марта, на день рождения — и все, ты свободен,

поделился бизнесмен.



