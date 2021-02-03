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3 февраля 21, 12:03
Камалия рассказала о самом дорогом подарке от мужа
Камалия
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Певица призналась, что получает ценные сюрпризы без повода.
Украинская певица Камалия, которая поделилась впечатлением от отдыха в Буковеле, рассказала, как часто получает подарки от супруга, миллиардера Мохаммада Захура. Об этом артистка поделилась во время интервью в программе "Зірковий шлях".

В разговоре з журналистами звезда вспомнила, какой самый дорогой подарок получала от своего избранника. Для того чтобы порадовать супругу, бизнесмен презентовал ей... самолет.

Самолет. Это было просто так, сюрприз. Летели в Америку, прилетели на личном самолете,
вспомнила Камалия.

Мохаммад Захур признался, что предпочитает дарить ценные подарки возлюбленной без повода и просто так. В свою очередь Камалия шутит, что сделала "из миллиардера сделала своего супруга миллионером".

Я считаю, что женщине надо дарить все время, когда это возможно. А не именно на Новый год, на 8 Марта, на день рождения — и все, ты свободен,
поделился бизнесмен.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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