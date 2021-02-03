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3 февраля 21, 12:10
Леся Никитюк о жизни до популярности
Леся Никитюк
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Телеведущая вспомнила, как жила на ДВРЗ и носила кофе звездам шоу-бизнеса.
Сейчас Леся Никитюк может позволить себе путешествия и крупные покупки. Но так было не всегда. Ведущая "Le Маршрутки" и "Хто зверху?" в детстве жила довольно скромно и даже не мечтала, что когда-то покорит столицу.

Ни у кого из нас мысли не возникало, чтобы уехать в Киев, — рассказала звезда в интервью Дмитрию Гордону. — В окружении нашей семьи не было ни одного человека, который бросил бы ниточку из столицы, за которую ты мог ухватиться.

Однажды Лесе Никитюк выпал шанс поработать в Киеве, и она его не упустила.

Позвонил знакомый и говорит: "Не хочешь приехать поработать моей помощницей? Но надо уже в понедельник. Ищи жилье". Звонил он в пятницу. А в четверг я как раз защитила магистерскую работу, — вспоминает звезда Нового канала. — Поговорила с мамой, мол, надо ехать, есть возможность. А ей нечем мне помочь, у нас никого там нет. Как искать квартиру в Киеве без знакомых? Еще и нужно вложиться в бюджет — тысяча гривен в месяц на аренду жилья.
Леся Никитюк



Помог случай.

Мама шла по рынку и услышала, как одна женщина говорит: "Что мне сейчас делать с этой комнатой в киевском общежитии? Кого поселить?" Мама спросила, сколько стоит комната. Как раз тысяча гривен, — продолжает Леди Ле. — Значит, приехала я в понедельник в Киев. Дала задаток за общежитие в 500 гривен. Домчалась на такси за 37 гривен на ДВРЗ (жилой массив Киева – прим. ред). Прихожу в общежитие, а там... мама дорогая! Мне досталась комната без кровати с общим туалетом и кухней на две семьи. Зато вид из окна шикарный — на весь левый берег Киева. Вечером было чувство, вроде я в Нью-Йорке (смеется). Из дома мне передали надувной матрас, я освоилась и сразу включилась в работу на ТВ.

Леся Никитюк носила звездам кофе, чай и газеты. Так она начала зарабатывать первые деньги. А заодно разбираться в телевизионной "кухне", чтобы эти знания потом использовать в карьере телеведущей.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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