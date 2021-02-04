Джамала поделилась результатами трехнедельной диеты

Певица Джамала, которая недавно выложила семейный снимок, рассказала, почему за время трехнедельной диеты похудела всего лишь на 800 граммов.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Да, понимаю, что наверняка не таких результатов вы ожидали. Но я не собираюсь ставить эксперименты над своим организмом, моя диета не называется "яблочко в день - и ты худенька", - рассказала певица, признавшись, что этот режим питания ей разработал диетолог, учитывая нехватку сна и ГВ.

По ее словам, благодаря такому питанию все показатели улучшились - холестерин, содержание витамина D и т.д.

"Вишенка на торте: мой метаболический возраст - 31 год! Мы идем, конечно, к заветным 17-ти. И все реально за счет стабилизации всех показателей в организме", - поделилась планами звезда.





Также Джамала пообещала поделиться своим экспериментом - как это питаться по системе лимфодренаж и день провести без ужина.