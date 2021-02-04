Как Потап сделал предложение Насте Каменских (ВИДЕО)

Этой весной Потап и Настя Каменских отпразднуют два года со дня их пышной свадьбы. За это время продюсер и певица делились множеством всевозможных кадров, сделанных до и после торжества, но о том самом моменте, когда Потап встал на колено, поклонники знают лишь из его слов.





Эксклюзивное видео, снятое в стенах еще недостроенного особняка Потапа и Насти Каменских. Именно там в свое время продюсер решил сделать предложение артистке.





Для этого самого дня Потап приготовил заранее старую шкатулку и убедил Настю, что ее на стройке нашли работники. Чтобы провернуть все это дело, продюсер заранее подговорил прораба.





"Я сказал Насте, что, когда строился фундамент нашего дома, работники нашли шкатулку. На самом деле я заранее купил старую шкатулочку, положил в нее кольцо, - вспоминал Потап в интервью для "Каравана Историй". Говорю: "Давай заедем на стройку". Я тем временем уже подговорил прораба. Настя получает шкатулку, открывает, а там кольцо".





Приятели продюсера также подсобили с букетом. На видео появляется пышный букет белых хризантем. После того, как Настя сказала заветное "да", пара крепко обнялась и сделал несколько кадров на память.



