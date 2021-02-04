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Шоу-бизнес
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4 февраля 21, 11:50
Горбунов поздравил Осадчую с важной датой (ФОТО)
Горбунов
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Ведущий опубликовал яркий снимок с женой.
Известный украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов поздравил свою жену Екатерину Осадчую с важным семейным праздником. Соответствующее сообщение появилось на его личной странице в соцсети Instagram.

Ведущий опубликовал яркий снимок с женой и оставил под ним трогательную подпись.

"Сегодня у нас льняная свадьба! Это еще так мало! А сколько всего было! А сколько еще будет!!! Люблю тебя, моя @kosadha! И благодарю тебя за Ивана!», - написал счастливый Горбунов.



Добавим, что льняная свадьба – это четвертая годовщина супружеской жизни. Лен-символ прочности и достатка. В отличие от ситца, лен более надежен, а, следовательно, отношения супругов также укрепились и стали более надежными.

"Будьте счастливы и радуйте нас!",- желают влюбленной звездной паре их поклонники.

Источник: https://kyiv.znaj.ua/
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