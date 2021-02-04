Горбунов поздравил Осадчую с важной датой (ФОТО)

Известный украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов поздравил свою жену Екатерину Осадчую с важным семейным праздником. Соответствующее сообщение появилось на его личной странице в соцсети Instagram.





Ведущий опубликовал яркий снимок с женой и оставил под ним трогательную подпись.





"Сегодня у нас льняная свадьба! Это еще так мало! А сколько всего было! А сколько еще будет!!! Люблю тебя, моя @kosadha! И благодарю тебя за Ивана!», - написал счастливый Горбунов.













Добавим, что льняная свадьба – это четвертая годовщина супружеской жизни. Лен-символ прочности и достатка. В отличие от ситца, лен более надежен, а, следовательно, отношения супругов также укрепились и стали более надежными.





"Будьте счастливы и радуйте нас!",- желают влюбленной звездной паре их поклонники.



