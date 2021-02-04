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4 февраля 21, 12:00
Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста
Ким Кардашьян и Канье Уэст
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Несмотря на то что 40-летняя Ким Кардашьян еще не подала на развод со своим 43-летним супругом Канье Уэстом, инсайдер говорит, что между ними все кончено.
Они больше не разговаривают. Ким пытается быть сильной и двигаться дальше,
— поделился он.

Хотя публике уже известно о расставании пары, источники отмечают, что Ким еще не начала официальный процесс развода, потому что она все еще думает, как о нем объявить. По слухам, ее проблемы в браке с Канье станут ключевой темой заключительного сезона реалити «Семейство Кардашьян», премьера которого состоится 18 марта. Так что, вполне вероятно, о разводе она объявит после этого.

Другой источник отметил, что и Канье смирился с разрывом и двигается дальше. Но, в отличие от своей жены, рэпер, похоже, стремится как можно скорее развестись с Ким официально.

Ему все равно, каковы приоритеты Ким, когда она откладывает объявление о разводе. Если ему понадобится, он подаст заявление раньше, чем она будет готова. Он хочет развода так же сильно, как и Ким,
— сказал он.

Рэпер, как пишут западные СМИ, уже забрал из их с Ким дома в Калабасасе всю свою коллекцию обуви, а это как минимум 500 пар кроссовок, а также другие вещи. Пара уже давно живет раздельно, и, кажется, возвращаться в семейный особняк Канье не намерен.

При этом источники говорят, что Ким сейчас кажется счастливой — она сосредоточена на работе и воспитании их с рэпером детей: семилетней Норт, пятилетнего Сейнта, трехлетней Чикаго и годовалого Псалма. Родные оказывают ей большую поддержку, особенно сестры Кортни и Хлое, которые помогают ей с детьми.

Все сестры знают о ситуации и очень поддерживают ее. Они все любят Канье как брата, но согласны, что им лучше расстаться,
— говорит инсайдер.

Напомним, что слухи о разводе пары появились в начале прошлого месяца. Впрочем, о разногласиях в семье телезвезды и рэпера говорили почти весь прошлый год.

Источник: http://rusjev.net/
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