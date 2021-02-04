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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 февраля 21, 12:12
Бывшая жена Мэрилина Мэнсона прокомментировала скандал
Мэрилин Мэнсон и Дита фон Тиз
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Спустя несколько дней после того, как 33-летняя актриса Эван Рэйчел Вуд и другие женщины обвинили
52-летнего Мэрилина Мэнсона в насилии и абьюзивном поведении, прокомментировать скандал решила и его бывшая супруга — 48-летняя Дита фон Тиз. Она отметила, что в ее отношениях с певцом не было ничего похожего, о чем рассказала Вуд и другие, однако Дита считает, что все, кто подвергался насилию, должны найти в себе силы для исцеления.

Я обдумывала новости о Мэрилине Мэнсоне, которые появились в понедельник. Я ценю доброту тех, кто выразил свою озабоченность моим благополучием. Пожалуйста, знайте, что обнародованные детали не относятся к моему личному опыту в течение наших семи лет совместной жизни. Если бы такое было, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года. Я ушла от него через 12 месяцев из-за его неверности и злоупотребления наркотиками. Любому насилию нет места в отношениях. Я призываю тех из вас, кто подвергся насилию, предпринять шаги, чтобы исцелиться и найти силы для полной самореализации. Это мое единственное заявление на этот счет,
— написала она в инстаграме.

После расставания с Мэрилином Мэнсоном Дита фон Тиз сохранила с экс-супругом хорошие отношения — они остались друзьями.

Все обвинения в свой адрес Мэнсон отрицает. Певец назвал их «чудовищным искажением реальности».

Напомним, что Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэнсон начал ухаживать за ней, когда она была еще подростком и издевался над ней в течение нескольких лет. Другие жертвы музыканта рассказывали, что он запрещал им общаться с другими мужчинами, бил и даже угрожал оружием.

Источник: http://rusjev.net/
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