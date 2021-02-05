Джоли продает один из самых дорогих подарков Питта

Как сообщает издание Forbes, голливудская звезда собирается продать уникальный предмет искусства – картину, написанную бывшим премьер-министр Великобритании Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны. Художественное произведение было приобретено Питтом в 2011 году. В свое время Черчилль подарил картину президенту США Франклину Рузвельту, затем она сменила много владельцев, пока в итоге не оказалась у звездной пары.





Полотно под названием «Башня мечети Кутубия» планируют выставить на торги 1 марта. Стоимость картины, по оценкам экспертов аукциона Christie’s, может составить $3,4 млн. Причина продажи не сообщается. Помимо «Башни мечети Кутубия» в коллекции Питта и Джоли имеются картины Бэнкси, Нео Рауха и других именитых художников. Их общая стоимость оценивается в $25 млн.



