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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 февраля 21, 12:10
Джоли продает один из самых дорогих подарков Питта
Джоли и Питт
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Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2016 году и, похоже, актриса уже готова распрощаться с подарками от своего экс-возлюбленного.
Как сообщает издание Forbes, голливудская звезда собирается продать уникальный предмет искусства – картину, написанную бывшим премьер-министр Великобритании Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны. Художественное произведение было приобретено Питтом в 2011 году. В свое время Черчилль подарил картину президенту США Франклину Рузвельту, затем она сменила много владельцев, пока в итоге не оказалась у звездной пары.

Полотно под названием «Башня мечети Кутубия» планируют выставить на торги 1 марта. Стоимость картины, по оценкам экспертов аукциона Christie’s, может составить $3,4 млн. Причина продажи не сообщается. Помимо «Башни мечети Кутубия» в коллекции Питта и Джоли имеются картины Бэнкси, Нео Рауха и других именитых художников. Их общая стоимость оценивается в $25 млн.

Источник: https://harpersbazaar.com.ua/
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