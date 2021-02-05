Тина Кароль подготовилась ко Дню Валентина

36-летняя артистка в Инстаграм сообщила о своей премьере.





Кароль показала чувственное видео, на котором запечатлена в черном платье с глубоким декольте и пикантными разрезами. С завязанными красной атласной лентой глазами певица открывает дверь и входит в комнату.





«Сегодня выходит моя первая ароматическая коллекция для дома Tina Karol Home. Я хотела создать коллекцию, благодаря которой в доме станет уютно, а в сердце тепло. В прошлом году мы провели много времени наедине с собой. Семья заслужено вышла на первый план. Аромат Tina Karol Home отвечает на вопрос, каким может быть атмосфера в вашем доме», - рассказала певица.





Выход своей коллекции Кароль приурочила ко Дню влюбленных.





Известие активно комментируют в Сети.



