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5 февраля 21, 12:14
Тина Кароль подготовилась ко Дню Валентина
Тина Кароль
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Певица Тина Кароль обрадовала неожиданной новостью.
36-летняя артистка в Инстаграм сообщила о своей премьере.

Кароль показала чувственное видео, на котором запечатлена в черном платье с глубоким декольте и пикантными разрезами. С завязанными красной атласной лентой глазами певица открывает дверь и входит в комнату.

«Сегодня выходит моя первая ароматическая коллекция для дома Tina Karol Home. Я хотела создать коллекцию, благодаря которой в доме станет уютно, а в сердце тепло. В прошлом году мы провели много времени наедине с собой. Семья заслужено вышла на первый план. Аромат Tina Karol Home отвечает на вопрос, каким может быть атмосфера в вашем доме», - рассказала певица.

Выход своей коллекции Кароль приурочила ко Дню влюбленных.

Известие активно комментируют в Сети.

Источник: https://sport.politeka.net/
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