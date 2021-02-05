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5 февраля 21, 12:30
Жертвы Мэрилина Мэнсона нашли поддержку в еще одной девушке
Мэрилин Мэнсон
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Певца обвиняют в физическом, сексуальном и эмоциональном насилии более десяти женщин.
Жертвы Мэрилина Мэнсона нашли поддержку в лице еще одной девушки — 26-летней номинантки на «Грэмми» Фиби Бриджерс, которая не успела близко познакомиться с музыкантом, но все-таки слышала о его наклонностях. По словам певицы, дружбы с ее кумиром не получилось после первого же посещения его дома.

«Я была в доме Мэрилина Мэнсона, будучи подростком. Я была его фанаткой. Одну из комнат в своем доме он назвал «комнатой для изнасилований», и я подумала, что это похоже на отвратительное чувство юмора мальчика-мажора. Я поддерживаю всех, кто его обвиняет. Лейбл все знал, менеджмент знал, его группа знала. Отгораживаться от этого и притворяться шокированными теперь — это недостойно», - рассказала Фиби Бриджерс.

На данный момент Мэнсона обвиняет в физическом, сексуальном и эмоциональном насилии более десяти женщин. Его бывшая невеста Эван Рейчел Вуд, ставшая первой из высказавшихся жертв, намерена довести дело до суда. Сам рокер отрицает свою вину. 

Источник: https://glavcom.ua/
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