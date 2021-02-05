Дочь Моники Беллуччи на обложке журнала Elle (ФОТО)

16-летняя Дева Кассель опять находится в центре всеобщего внимания. Не так давно юная девушка впервые снялась для обложки глянца, а спустя некоторое время снова стала главной героиней нового номера Elle.





56-летняя Моника Беллуччи поспешила поделиться новыми достижениями своего ребенка и тут же опубликовала роскошный снимок Девы, подписав его следующими словами:





Еще одна прекрасная съемка моей Девы.













Дева Кассель продемонстрировала достаточно строгий и женственный образ на обложке глянца. Она появилась в черной водолазке с вырезами и длинной пышной юбке от бренда Prada. Загадочный образ модели дополнили натуральные локоны и легкий макияж.





Напоминаем, Венсан Кассель и Моника Беллуччи были женаты 14 лет, но в 2013-м расстались. В браке у них родились две дочери: 16-летняя Дева и 9-летняя Леони.



