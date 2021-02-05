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5 февраля 21, 12:36
Дочь Моники Беллуччи на обложке журнала Elle (ФОТО)
Моника Беллуччи
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Не успела утихнуть волна восторга из-за новой съемки Моники Беллуччи, как ее дочь Дева Кассель снялась в роскошной фотосессии для французского журнала Elle и произвела настоящий фурор.
16-летняя Дева Кассель опять находится в центре всеобщего внимания. Не так давно юная девушка впервые снялась для обложки глянца, а спустя некоторое время снова стала главной героиней нового номера Elle.

56-летняя Моника Беллуччи поспешила поделиться новыми достижениями своего ребенка и тут же опубликовала роскошный снимок Девы, подписав его следующими словами:

Еще одна прекрасная съемка моей Девы.



Дева Кассель продемонстрировала достаточно строгий и женственный образ на обложке глянца. Она появилась в черной водолазке с вырезами и длинной пышной юбке от бренда Prada. Загадочный образ модели дополнили натуральные локоны и легкий макияж.

Напоминаем, Венсан Кассель и Моника Беллуччи были женаты 14 лет, но в 2013-м расстались. В браке у них родились две дочери: 16-летняя Дева и 9-летняя Леони.

Источник: https://hochu.ua/
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