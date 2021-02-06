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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 февраля 21, 11:59
Герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк впервые станет папой
Макс Михайлюк
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После финала шоу "Холостяк-10" у Макса Михайлюка завязался роман с моделью Дарьей Хлистун.
 Некоторое время влюбленные скрывали свои чувства от публики, но потом во всем признались. Отношения пары вышли на новый уровень: недавно они стали жить вместе, а теперь стало известно, что Даша беременна.

Приятной новостью пара поделилась на своих іnstagram-страничках. Влюбленные опубликовали трогательные кадры с романтической фотосессии, на которых заметен внушительный животик. "Каждый день приближает ко встрече с еще одной любовью всей моей жизни", - написал Михайлюк.







Даша в свою очередь написала, что пришло время поделиться с подписчиками самым сокровенным.

Об избраннице Макса Михайлюка известно, что ей 25 лет и она одна из самых перспективных моделей в Украине. Даша сумела заявить о себе на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже, Милане и других крупных событиях в мире моды, а также стала первой украинкой, приглашенной поучаствовать в большом ежегодном шоу бренда Victoria's Secret.

Источник: https://apostrophe.ua/
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