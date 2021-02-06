Герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк впервые станет папой

Некоторое время влюбленные скрывали свои чувства от публики, но потом во всем признались. Отношения пары вышли на новый уровень: недавно они стали жить вместе, а теперь стало известно, что Даша беременна.





Приятной новостью пара поделилась на своих іnstagram-страничках. Влюбленные опубликовали трогательные кадры с романтической фотосессии, на которых заметен внушительный животик. "Каждый день приближает ко встрече с еще одной любовью всей моей жизни", - написал Михайлюк.





























Даша в свою очередь написала, что пришло время поделиться с подписчиками самым сокровенным.





Об избраннице Макса Михайлюка известно, что ей 25 лет и она одна из самых перспективных моделей в Украине. Даша сумела заявить о себе на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже, Милане и других крупных событиях в мире моды, а также стала первой украинкой, приглашенной поучаствовать в большом ежегодном шоу бренда Victoria's Secret.



