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6 февраля 21, 11:59
Герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк впервые станет папой
Некоторое время влюбленные скрывали свои чувства от публики, но потом во всем признались. Отношения пары вышли на новый уровень: недавно они стали жить вместе, а теперь стало известно, что Даша беременна.
Приятной новостью пара поделилась на своих іnstagram-страничках. Влюбленные опубликовали трогательные кадры с романтической фотосессии, на которых заметен внушительный животик. "Каждый день приближает ко встрече с еще одной любовью всей моей жизни", - написал Михайлюк.
Даша в свою очередь написала, что пришло время поделиться с подписчиками самым сокровенным.
Об избраннице Макса Михайлюка известно, что ей 25 лет и она одна из самых перспективных моделей в Украине. Даша сумела заявить о себе на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже, Милане и других крупных событиях в мире моды, а также стала первой украинкой, приглашенной поучаствовать в большом ежегодном шоу бренда Victoria's Secret.
Источник: https://apostrophe.ua/