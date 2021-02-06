Шакира кардинально сменила имидж (ФОТО)

Певица, которая оставалась преданной своему имиджу в течение долгих лет, решилась на окрашивание в ярко-розовый цвет. Результатом смелого бьюти-эксперимента Шакира поделилась на своей странице в инстаграме, опубликовав первое фото с новой прической.





Вуаля!





— кратко подписала снимок звезда.





















Позже певица также опубликовала в своем инстаграме короткий видеоролик, на котором показала, как укладывает свои волосы, и рассказывает подписчикам, что покрасилась в розовый цвет. Возможно, неожиданная смена имиджа Шакиры связана с тем, что на днях она отметила свой день рождения и решила что-то кардинально изменить в себе к празднику.





Большинство поклонников оценило новую прическу звезды, отметив, что с ней она стала выглядеть еще ярче и краше:





Ты просто невероятно выглядишь с розовыми волосами.





Французский вайб на фото.





Выглядишь очень мило.





Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел.





Напомним, что за десятилетия сценической карьеры Шакира все же несколько раз решалась на кардинальную смену имиджа. В самом начале карьеры она носила темные волосы, потом перекрашивалась в блонд и огненно-рыжий, а последние несколько лет была предана светло-каштановому цвету. И если с окрашиванием звезда в свое время наэкспериментировалась вдоволь, то вот длину своих волос всегда оставляла неизменной.



