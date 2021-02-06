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6 февраля 21, 12:09
Екатерина Кухар поразила фотографиями с Мальдив
Екатерина Кухар
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Недавно Екатерина Кухар и Александр Стоянов вернулись с Мальдивского отдыха.
И пусть супруги уже в морозном Киеве, воспоминания до сих пор продолжают греть, даже если за окном -6. 

Ошеломляющими кадрами с путешествия прима-балерина решила покорить и своих поклонников в Instagram. И стоит отметить, ей это удалось. Яркие кадры с белоснежного пляжа, который окружают тропики, собрали множество лайков и лестных комментариев.

Помимо своих сильных чувств, пара продемонстрировала у океана профессиональные гимнастические навыки. На первом снимке влюбленных запечатлели в воздухе во время прыжка, в результате которого из их силуэтов получилось сердце. А вот на второй фотокарточке Екатерина и Александр показали одну из балетных связок. Невероятные пейзажи и профессиональные движения супругов не оставили равнодушными поклонников.

Наш отдых был сказочным, именно таким, каким я могла себе его представить только в самом лучшем сне!
поделилась Екатерина Кухар в заметке.





Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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