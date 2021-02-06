Екатерина Кухар поразила фотографиями с Мальдив

И пусть супруги уже в морозном Киеве, воспоминания до сих пор продолжают греть, даже если за окном -6.





Ошеломляющими кадрами с путешествия прима-балерина решила покорить и своих поклонников в Instagram. И стоит отметить, ей это удалось. Яркие кадры с белоснежного пляжа, который окружают тропики, собрали множество лайков и лестных комментариев.





Помимо своих сильных чувств, пара продемонстрировала у океана профессиональные гимнастические навыки. На первом снимке влюбленных запечатлели в воздухе во время прыжка, в результате которого из их силуэтов получилось сердце. А вот на второй фотокарточке Екатерина и Александр показали одну из балетных связок. Невероятные пейзажи и профессиональные движения супругов не оставили равнодушными поклонников.





Наш отдых был сказочным, именно таким, каким я могла себе его представить только в самом лучшем сне!

поделилась Екатерина Кухар в заметке.



















