Внучка Ющенко неудачно выступила на "Голосе країни". видео

В воскресенье, 7 февраля, состоялся третий выпуск слепых прослушиваний на вокальное шоу "Голос країни". Тина Кароль, Монатик, Надя Дорофеева и Олег Винник продолжили набирать участников в свои команды.

Одной из конкурсанток, которая мечтала покорить звездных тренеров, стала внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко - 20-летняя Доменика Ющенко. Стоит отметить, что дедушка не знал о выступлении внучки, о чем призналась участница Юрию Горбунову до выхода на сцену.

Юная девушка исполнила всемирно известный хит украинской группы KAZKA - "Плакала". Доменика очень волновалась, что отметили все судьи, и это помешало девушке завоевать расположение звездных наставников и развернуть к себе хотя бы одно кресло.

Тренера очень хвалили Доменику, и советовали не останавливаться и развивать свой талант. А он у нее есть.







