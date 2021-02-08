Оксану Марченко внесли в базу “Миротворец”

Сайт "Миротворец" внес в свою базу телеведущую и жену народного депутата от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Виктора Медведчука Оксану Марченко. Соответствующая информация опубликована на портале.

Свое решение авторы сайта обосновывают тем, что Марченко якобы финансировала террористов и российских оккупантов, отрицала российскую агрессию, участвовала в пропагандистских мероприятиях России против Украины. Ее также обвиняют в попытках легализации оккупации Крыма и незаконной коммерческой деятельности на полуострове.

- Она принимала участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные российскими оккупантами и российско-террористическими бандформированиями территории Украины. А еще Марченко является противником независимости украинского православия от русской православной церкви, - сказано в сообщении.

На портале опубликован также фрагмент интервью с Марченко, где она рассказала, что поддерживает отношения с крестным отцом своей дочери, президентом России Владимиром Путиным.