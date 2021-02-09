В соцсетях обсуждают видео изменившейся Софии Ротару

Неожиданное появление Софии Ротару на корпоративе в Воронеже вторую неделю будоражит умы и чувства поклонников и хейтеров знаменитой певицы.

Если сперва появились фото с Ротару из "закулисья", которые постили в соцсетях другие участники концерта ко дню рождения некоего воронежского бизнесмена, то к 8 февраля журналисты раскопали видео с участием певицы с той самой закрытой вечеринки. Преимущественно в комментариях царит эйфория, но, присмотревшись, некоторые поклонники задались вопросом: а не располнела ли Софья Михайловна?

Лицом артистка по-прежнему хороша и молода, репертуар тоже привел в восторг как зал, так и меломанов в интернете. Тут и "Я ж его любила", и "Хуторянка", конечно же - "Червона рута" и многое другое. Кстати, София Михайловна выступала не одна, на сцену выходила и ее сестра Аурика.

А вот фигура народной артистки стала предметом обсуждения: людям показалось, что обычно стройная София Ротару прибавила в весе. "Такой полной Соня не была никогда", "Странное видео разместила София Михайловна", - посетовали фанаты.

- Пугачева будет рада, - написал кто-то, намекая на то, что Примадонна в последние годы выглядит идеально стройной, а тут ее главная соперница дала слабину - хотя десятилетиями все было наоборот, и Алла Борисовна "завидовала Сонечке".

Интересно, что ни на последних семейных фото и видео (а это январь 2021-го), ни на кадрах с российской "Песни года", ни на съемках новогоднего "Вечернего квартала" Ротару не выглядела располневшей. Не могла же певица за месяц растерять форму? Возможно дело в неудачном выборе концертного платья: то, в котором народная артистка выглядит потолстевшей, слишком ей "в обтяжку" и поэтому полнит. Звезда эстрады на корпоративе в Воронеже запечатлена в темно-синем платье "в пол". Однако талия на нем устроена странно: кажется, такой фасон Ротару попросту не по фигуре.

Канал на youtube, где размешен ролик, явно не тянет на официальный аккаунт суперзвезды, хотя и назван ее именем. На канале всего 6 видео, самое старое залито 2 недели назад, и смехотворные для артистки такого калибра 3 тысячи подписчиков. Похоже, все это это проделки фанатов Софии Михайловны - что приятно, 99% комментариев к видео - хвалебные. Но, соответственно, верифицировать видео на 100% тоже не представляется возможным.

Комментаторы нашли еще один повод поворчать на Ротару, вспомнив, что у певицы, как ни крути - возраст, а еще проблемы с бронхами. Раньше Софию Михайловну, наоборот, хвалили, что она образцово соблюдала карантин в своем имении под Киевом, а тут, мол, бес и 9 миллионов рублей попутали - поехала петь, на концерте пошла в народ, а там гости без масок.

- Вот почему умер Василий Лановой, сейчас читала интервью его друга,.. потому что ездил на встречу со зрителями и подхватил вирус! Все же думают что бессмертные. И тут тоже. В стране пандемия! Сказано же: +65 - группа риска, сидите дома! Нет. Женщине 73 года, Че дома то не сидится, - не понимают поклонники.









В декабре 2020-го София Ротару приезжала в Россию, чтобы после многолетнего перерыва принять участие в программе "Песня года". Певица спела "Червону руту" в честь юбилея этой легендарной песни. 5 декабря СМИ сообщили о приезде в Москву Ротару. В этот же день и состоялась запись концерта "Песня года". А Новый год прославленная певица встретила с семьей в своем доме под Киевом.

