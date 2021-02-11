Киркоров назвал "красоток Made in Ukraine". Фото

Украинские певицы Ани Лорак и MARUV отужинали с Филиппом Киркоровым в одном из ресторанов в московском ЦУМе. Фото с ужина Киркоров 10 февраля опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте.

- Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. И едим самую вкусную еду. И настроение у нас классное. Быть счастливым - это так заразительно! - в неповторимом стиле прокомментировал Киркоров рядовой, будничный для себя вечер среды.

Впрочем, отблеск величия поп-короля в виде комплимента - самые талантливые и самые красивые - достался и спутницам Филиппа. Кроме того, Марув и Лорак достался еще один, отдельный комплимент: красотки “made in Ukraine”.

- Спасибо всем, кто меня сегодня вдохновлял, - написал в их адрес Киркоров.

Впрочем, вдохновляли этим вечером Филиппа не только женщины, но и мужчины. На фотографии запечатлены также композитор Димитрис Контопулос и известный бизнесмен из Греции Илиас Кокотос, который является владельцем отелей на острове Крит - Elounda Hotels. С Киркоровым его связывают давние дружеские отношения. Говорят, помогал он и другим российским певцам - Диме Билану и Сергею Лазареву. Их (Контопулоса и Кокотоса) Киркоров назвал своей dream team.

Седину сменивший имидж 53-летний Филипп прятал под элегантной шляпой Philipp Plein - впрочем, потом сменил ее на бейсболку. Футболка на певце тоже была от Philipp Plein, а вот распознать марку камуфляжных штанов Филиппа (хотя тот в последнее время предпочитает тотал-луки) не представляется возможным.

Не так давно Филипп Киркоров напомнил историю своего мистического знакомства с Ани Лорак - их дружбе уже 20 лет. А сама певица мотивирует себя и других заняться фитнесом в преддверии весны - Лорак поделилась с поклонниками своей ежедневной зарядкой (которую после ужина с Киркоровым, видимо, придется делать интенсивнее). Кстати, недавно украинская певица, давно обосновавшаяся в Москве, побывала на дне рождения Льва Лещенко.

Также поп-король сетовал, что после совместных проектов с ним (интересно станет ли таким этот ужин) в Украине певиц подвергают остракизму. Так произошло, например, с Олей Поляковой, которую Филипп после выступления в Эмиратах всячески защищал от нападок. А не так давно Киркоров сфотографировался с Ротару и объявил себя "соединяющим культуры".