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11 февраля 21, 11:25
Остапчук назвал своих фаворитов на шоу "Маска"
Владимир Остапчук
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Владимир Остапчук рассказал, кто является его фаворитами на проекте "Маска".

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук дал "Телеграфу" расширенное интервью, в котором ответил на множество вопросов, связанных с его личной жизнью, так и карьерой на телевидении.

Напомним, что сейчас ведущий задействован в популярном костюмированном шоу на телеканале "Украина" под названием "Маска", третий выпуск которого состоялся в субботу, 6 февраля. В этом эфире проект покинула "маска" Лисица, за которой скрывалась хореограф Алена Шоптенко.

Остапчук рассказал, что в шоу лично ему нравятся все "маски", но больше всего шоумен отдает предпочтение Лягушонку, Циклопу и Дракону: "У меня сейчас как будто спрашивают, есть ли у меня среди детей любимый ребенок. Все маски крутые! Мне, как папе, больше всего хочется поддержать маски Жабеня и малыша-Циклопа. Уверен, что все дети страны уже стали фанатами этой маски. И еще мне нравится маска Дракона".
telegraf.com.ua
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