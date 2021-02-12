Почему финалистка Х-фактор Мария Рак пришла на Голос країни

Десять лет назад Мария Рак очень полюбилась зрителям, став суперфиналисткой шоу "Х-фактор". Но после его окончания пропала с музыкальных радаров. На "Голос країни" артистка тоже ворвалась феерично, сумев развернуть к себе все четыре кресла. Но предпочтение отдала давнему другу - MONATIKу. Каким выдался путь Марии Рак к вокальному шоу "1+1", она рассказала нам в интервью.
"Монатик – мой человек"
- Маша, мы не сразу смогли созвониться, так как вы готовились к записи какой-то песни у Димы Монатика на студии. Расскажете?
- Хочется немного подержать интригу касательно того, что мы записывали с Димой. Скоро увидите. Вы знаете, у нас и так была дружная семья ритмоловов, но запись на студии сплотила еще больше. Без преувеличений, у меня на этом проекте происходит перезагрузка. Я ожидала, что что-то в моей жизни будет меняться, но совершенно не подозревала, как именно. Я счастлива испытывать командный дух, ощущение полного творчества, взаимопонимания. Именно за такой атмосферой и общением я прихожу на такие проекты. Да, я ходок на проекты (смеется).
- К вам развернулись все тренеры. Почему именно Монатик?
- Потому что он - "мой" человек. Я прекрасно помню, какие у нас были теплые взаимоотношения еще на "Х-факторе". Мы с самых первых дней стали друзьями, у нас не было каких-то притирок. В начале его карьеры участвовала в его концертах, приходила просто поддержать, послушать. Я всегда восхищалась им как личностью, как творческой единицей. И долгое время мечтала посотрудничать.
Спустя три года после участия в шоу у Димы все закружилось, а у меня - беременность. Когда я забеременела, то как-то перестала со всеми общаться, очень сильно ушла в себя и материнство. Даже, можно сказать, с неким фанатизмом. Странная у меня история. Еще и с мужем развелась.
- Что было в вашей жизни за эти 10 лет?
- Наш контракт с СТБ после окончания шоу длился три года. Его подписывали все суперфиналисты. У меня не было большой свободы действий, чтобы развиваться. И я стала какой-то зашуганной, потому что боялась этого контракта. Когда уже полностью освободилась от обязательств с каналом, начала работать. У меня был друг продюсер, он занимался моими делами, мы немного написали песен, сняли клип. Клип не самый удачный, но как для первого опыта, мне кажется, отличный результат. Мы собирались двигаться, у нас был бюджет, но я забеременела. Это было неожиданно. Просто Бог послал мне чудесного ребеночка. А сейчас у меня появилась новая возможность и пришло время ею воспользоваться. На шоу я испытала много откровений, открытий, метаморфоз, и дальше будет настолько интересно, вы себе просто не представляете (улыбается)! Будут такие неожиданные повороты, переплеты, я сама в шоке. Но это очень классно!
"Три года я фанатично занималась ребенком"
- Вернуться на сцену через 10 лет – это не просто. Вы готовы все начинать заново?
- Три года я фанатично занималась ребенком, его воспитанием. Домашние роды, эко-материнство, только грудное вскармливание, совместный сон – все это требовало очень много внимания и сил. И я сильно выдохлась за этот период. А понесло меня конкретно. Я думала, что материнство – мое призвание, что мне вообще нужно быть доулой (доула - женщина, которая помогает беременной в подготовке к родам и в самих родах. – Авт.). Я сама выпекала хлеб, мы жили на даче, в лесу без связи по 2-3 недели. Был период, когда мы просто переезжали с места на место. И спустя 3 года я начала все-таки пробовать возвращаться в свою привычную жизнь, потому что музыки мне очень не хватало. Очень много было неудачных попыток. Я ходила на кастинги, но меня нигде не утверждали. Были варианты сотрудничества, но и они не срастались. С Димой у нас тоже есть история, о ней вы узнаете на "Голосі країни". Такие вот дела.
- Говорят, что все мы должны пройти некий путь, чтобы в нас родилось что-то новое. Может, так и должно было быть.
- Да. Я сейчас зашла наYoutube , читаю комментарии про себя и думаю: капец! Насколько каждый человек может интерпретировать тебя по-своему. Поэтому всегда должна быть очень четкая опора внутри. Ведь у каждого - свое мнение, и ты теряешься – а где истина? Очень важно знать, в чем твоя истина, твои ценности и что у тебя внутри.
- Да, комментарии могут быть безжалостными.
- Так и есть. Хватает негатива. Но я уже через это прошла. Всегда есть два лагеря и два полярных мнения. Хотя, конечно, слова ранят. Естественно, мы лезем, читаем, нам интересно, что пишут, что о нас думают. Я искренне восхищаюсь людьми, которые могут воздержаться и не читать. Вот Тема Паучок мне сказал: "Я не читаю и тебе запрещаю"! А я все равно лезу и читаю (смеется). Оказывается, я пафосная и зазвездившаяся. В команде меня по-дружески подкалывают, что я заджемилась (смеется). Из-за того что устроила джем со звездами (смеется). Хотя и не собиралась.
Но, знаете, в этот раз я уже не буду ничего бояться, буду заниматься своим делом. В планах у меня очень много всего. Я очень сильно завелась. Сразу Наташа Могилевская вспоминается (смеется). Но: я завелась, и не остановить меня.
"Не получилось у нас с мужем гармоничной пары"
- Судя по некоторым постам в Инстаграм, прошлый год у вас выдался непростым. Например, в июне 2020 вы писали, что переживаете один из самых сложных поворотов в своей жизни. Что произошло?
- В январе 2020-го я решила поехать поработать на круизном лайнере певицей. У меня абсолютно разладились отношения с мужем, и я поняла, что нужно что-то менять. И поскольку я такой человек, который может рубить с плеча, решилась на такую авантюру. Подписала контракт с прекрасными условиями, уехала в феврале, а в марте случился локдаун. Мы прошли вблизи Фолкнендских островов, должны были попасть на Тристан-да-Кунья, это остров посреди Атлантического океана между Южной Америкой и Африкой, мы шли туда 5 дней без остановок. Дошли - и нам говорят: "Все, дальше нельзя, весь мир входит в локдаун". Мы пошли в Кейптаун, высадили пассажиров, но нам не смогли купить билеты, потому что в этот день начался карантин. И так как это было французское судно, мы нашей интернациональной компанией в 114 человек шли из Кейптауна в Марсель целый месяц. Поскольку работы не было, я просто отдыхала и хорошо проводила время.
Да, 2020 год в какой-то степени был непростым, но, если оглянуться назад и оценивать, сколько всего пройдено, понимаю, что это было что-то нереальное. Поэтому это время для меня бесценно. Когда мы пришли во Францию, я даже расстроилась, что нам придется уезжать. Хотя очень скучала по сыну и тянулась к земле. Море – классное, но я все-таки человек земли.
И вот когда я вернулась домой, мы решили с мужем развестись. Мы были вместе 11 лет, вместе много чего прошли, и это было сложно. Но последние годы все было не очень гладко, поэтому мы решили расстаться.
- Прошли чувства?
- Чувства как раз были, не было союза, не знаю даже, как это объяснить. Не получилось из нас гармоничной пары, которая движется вместе. У нас получилось так, что каждый сам по себе, один тянет в одну сторону, другой – в другую. Получался полный дисбаланс. И хорошо, что мы нашли смелость себе в этом признаться.
- Вы остались в хороших отношениях?
- Да, мы сейчас в очень хороших отношениях. Я всячески пытаюсь и стараюсь это сохранить. У моих родителей так не получилось, и для меня это было очень травматично в свое время. Мне очень важно, чтобы для Жени его папа всегда был папа Саша Чунин. Вот у него есть отец и чтобы он им и остался. Мне хочется, чтобы ребенок понимал: если мы не вместе, то это у нас не получилось, он ни в чем не виноват, у него есть папа и мама. Ведь у нас получился классный ребенок. Я просто обожаю своего сына.
- И вы решили начать не только новую личную жизнь, но и творческую?
- Я металась туда-сюда, не понимала, как мне вернуться на сцену. Сама я песни не пишу, но я большой трудоголик, могу пахать без остановки.
В плане работоспособности я очень ответственная и всегда подхожу к работе с огромной долей перфекционизма. Мне часто это вылазит боком, но такая я уж есть.
А еще я очень эмоциональная, поэтому часто веду себя так, что люди видят меня совсем не такой, какой я есть на самом деле. Иногда не могу выразить из-за своей эмоциональности истинные чувства. Кстати, на "Голосі країни" тоже будут страсти, вот увидите. Читаю сейчас комментарии и думаю: "Боже, ребята, это вы еще не видели, что будет дальше" (смеется).
"Хочу вернуться с песней "Легко"
- Проект дает старт, но после него многие теряются. Пока тебя крутят на ТВ – все помнят, а потом забывают, если не упорствовать. Многим сложно без продюсера, продвижения… У вас есть план – что дальше?
- Да, есть планы, есть люди, которые готовы меня поддерживать, есть разные предложения. Все понеслось благодаря возвращению. Я понимала, что мне нужно напомнить о себе, верила, что это даст мне волну, и я смогу в нее попасть.
- Кстати, вы признавались, что это была ваша очередная заявка на "Голос…", два года назад вам не удалось пройти предкастинг. Как думаете, что тогда помешало?
- Не знаю, сложно сказать. Видите, все говорят, что я не простой человек, что я пафосная, зазвездившаяся, поэтому - без понятия, что могло произойти. Порой из-за стресса я веду себя на кастингах неадекватно.
- А что вы скажете на слова о зазвездившейся?
- На самом деле я глубоко неуверенный в себе человек. Мне порой очень тяжело верить в то, что я действительно чего-то достойна, что я могу. Но моя психолог не позволяет мне так думать. Она меня настраивает, что я победитель, и только с такой верой нужно идти по жизни. И в этом я тоже уже убедилась.
- Вы сейчас по-прежнему работаете на бек-вокале у Евгения Филатова?
- Мы с Женей уже давно не виделись, вот хочу с ним списаться, есть песни, которые он написал для меня уже давно, хочу их вернуть к жизни. Я три года проработала в The Maneken, мой теперь уже бывший муж бас-гитарист в этой группе. Но год уже как локдаун, концертов не было.
- Чем зарабатывали?
- Приходилось по-разному - чем только ни занималась. Даже визаж освоила. Прошла курсы в школе у Виктории Бессараб. Работала гримером на разных сьемках. Это очень сложно, но в то же время это очень творческая профессия.
Вокал преподавала. Сначала для взрослых, потом для детей. Дети – классные, они такие чистые, открытые – в этой работе тоже свой кайф. Но сейчас мне все же хочется больше направить силы и внимание на себя и на то, что я буду делать дальше.
- Когда артисты уходят от продюсеров, часто жалуются, что у них не получилось потому, что им давали неподходящий репертуар. Вы какой себя видите артисткой?
- Например, я понимала, что Queen of the night - сложная песня. В оригинале она поется с огромной пачкой беков, а мне пришлось самостоятельно петь эту песню, и я в какой-то момент поняла, что приходится выжимать из последнего. Мне очень хотелось по-другому, но вышло как вышло. Зато энергетически я была воином. У меня было желание всех порвать (смеется). Так, наверное, всем и показалось. Я знала, какая это ответственность, какие сильные вокалисты, как много талантливых ребят, а у меня развилась очень сильная неуверенность в себе из-за длительного бездействия. Естественно, мне было страшно. Это не пафос, это страх. Для меня это был огромный шаг. Теперь я верю - у меня еще все впереди.
- Сейчас вы кто? Уже не воин?
- Я мирный воин, я бы так сказала. Я устала воевать, устала от жести, тяжести, которая была у меня на протяжении практически всей моей жизни. Теперь хочу, чтобы все было немного по-другому. Хочу, чтобы все было легко. И это, кстати, название моей первой песни, с которой я хочу вернуться. Она так и называется – "Легко".