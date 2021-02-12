Почему финалистка Х-фактор Мария Рак пришла на Голос країни

Артистка рассказала "КП" в Украине", почему пришла на вокальное шоу, где пропадала 10 лет и как собирается удивлять дальше.

Десять лет назад Мария Рак очень полюбилась зрителям, став суперфиналисткой шоу "Х-фактор". Но после его окончания пропала с музыкальных радаров. На "Голос країни" артистка тоже ворвалась феерично, сумев развернуть к себе все четыре кресла. Но предпочтение отдала давнему другу - MONATIKу. Каким выдался путь Марии Рак к вокальному шоу "1+1", она рассказала нам в интервью.

"Монатик – мой человек"

- Маша, мы не сразу смогли созвониться, так как вы готовились к записи какой-то песни у Димы Монатика на студии. Расскажете?

- Хочется немного подержать интригу касательно того, что мы записывали с Димой. Скоро увидите. Вы знаете, у нас и так была дружная семья ритмоловов, но запись на студии сплотила еще больше. Без преувеличений, у меня на этом проекте происходит перезагрузка. Я ожидала, что что-то в моей жизни будет меняться, но совершенно не подозревала, как именно. Я счастлива испытывать командный дух, ощущение полного творчества, взаимопонимания. Именно за такой атмосферой и общением я прихожу на такие проекты. Да, я ходок на проекты (смеется).

- К вам развернулись все тренеры. Почему именно Монатик?

- Потому что он - "мой" человек. Я прекрасно помню, какие у нас были теплые взаимоотношения еще на "Х-факторе". Мы с самых первых дней стали друзьями, у нас не было каких-то притирок. В начале его карьеры участвовала в его концертах, приходила просто поддержать, послушать. Я всегда восхищалась им как личностью, как творческой единицей. И долгое время мечтала посотрудничать.

Спустя три года после участия в шоу у Димы все закружилось, а у меня - беременность. Когда я забеременела, то как-то перестала со всеми общаться, очень сильно ушла в себя и материнство. Даже, можно сказать, с неким фанатизмом. Странная у меня история. Еще и с мужем развелась.

- Что было в вашей жизни за эти 10 лет?

- Наш контракт с СТБ после окончания шоу длился три года. Его подписывали все суперфиналисты. У меня не было большой свободы действий, чтобы развиваться. И я стала какой-то зашуганной, потому что боялась этого контракта. Когда уже полностью освободилась от обязательств с каналом, начала работать. У меня был друг продюсер, он занимался моими делами, мы немного написали песен, сняли клип. Клип не самый удачный, но как для первого опыта, мне кажется, отличный результат. Мы собирались двигаться, у нас был бюджет, но я забеременела. Это было неожиданно. Просто Бог послал мне чудесного ребеночка. А сейчас у меня появилась новая возможность и пришло время ею воспользоваться. На шоу я испытала много откровений, открытий, метаморфоз, и дальше будет настолько интересно, вы себе просто не представляете (улыбается)! Будут такие неожиданные повороты, переплеты, я сама в шоке. Но это очень классно!

Маша развернула к себе все четыре кресла, но выбрала команду MONATIK. Фото: "1+1"





"Три года я фанатично занималась ребенком"

- Вернуться на сцену через 10 лет – это не просто. Вы готовы все начинать заново?

- Три года я фанатично занималась ребенком, его воспитанием. Домашние роды, эко-материнство, только грудное вскармливание, совместный сон – все это требовало очень много внимания и сил. И я сильно выдохлась за этот период. А понесло меня конкретно. Я думала, что материнство – мое призвание, что мне вообще нужно быть доулой (доула - женщина, которая помогает беременной в подготовке к родам и в самих родах. – Авт.). Я сама выпекала хлеб, мы жили на даче, в лесу без связи по 2-3 недели. Был период, когда мы просто переезжали с места на место. И спустя 3 года я начала все-таки пробовать возвращаться в свою привычную жизнь, потому что музыки мне очень не хватало. Очень много было неудачных попыток. Я ходила на кастинги, но меня нигде не утверждали. Были варианты сотрудничества, но и они не срастались. С Димой у нас тоже есть история, о ней вы узнаете на "Голосі країни". Такие вот дела.

- Говорят, что все мы должны пройти некий путь, чтобы в нас родилось что-то новое. Может, так и должно было быть.

- Да. Я сейчас зашла наYoutube , читаю комментарии про себя и думаю: капец! Насколько каждый человек может интерпретировать тебя по-своему. Поэтому всегда должна быть очень четкая опора внутри. Ведь у каждого - свое мнение, и ты теряешься – а где истина? Очень важно знать, в чем твоя истина, твои ценности и что у тебя внутри.

- Да, комментарии могут быть безжалостными.

- Так и есть. Хватает негатива. Но я уже через это прошла. Всегда есть два лагеря и два полярных мнения. Хотя, конечно, слова ранят. Естественно, мы лезем, читаем, нам интересно, что пишут, что о нас думают. Я искренне восхищаюсь людьми, которые могут воздержаться и не читать. Вот Тема Паучок мне сказал: "Я не читаю и тебе запрещаю"! А я все равно лезу и читаю (смеется). Оказывается, я пафосная и зазвездившаяся. В команде меня по-дружески подкалывают, что я заджемилась (смеется). Из-за того что устроила джем со звездами (смеется). Хотя и не собиралась.

Но, знаете, в этот раз я уже не буду ничего бояться, буду заниматься своим делом. В планах у меня очень много всего. Я очень сильно завелась. Сразу Наташа Могилевская вспоминается (смеется). Но: я завелась, и не остановить меня.

Инстаграм Марии Рак. Фото: Инстаграм Марии Рак





"Не получилось у нас с мужем гармоничной пары"

- Судя по некоторым постам в Инстаграм, прошлый год у вас выдался непростым. Например, в июне 2020 вы писали, что переживаете один из самых сложных поворотов в своей жизни. Что произошло?

- В январе 2020-го я решила поехать поработать на круизном лайнере певицей. У меня абсолютно разладились отношения с мужем, и я поняла, что нужно что-то менять. И поскольку я такой человек, который может рубить с плеча, решилась на такую авантюру. Подписала контракт с прекрасными условиями, уехала в феврале, а в марте случился локдаун. Мы прошли вблизи Фолкнендских островов, должны были попасть на Тристан-да-Кунья, это остров посреди Атлантического океана между Южной Америкой и Африкой, мы шли туда 5 дней без остановок. Дошли - и нам говорят: "Все, дальше нельзя, весь мир входит в локдаун". Мы пошли в Кейптаун, высадили пассажиров, но нам не смогли купить билеты, потому что в этот день начался карантин. И так как это было французское судно, мы нашей интернациональной компанией в 114 человек шли из Кейптауна в Марсель целый месяц. Поскольку работы не было, я просто отдыхала и хорошо проводила время.

Да, 2020 год в какой-то степени был непростым, но, если оглянуться назад и оценивать, сколько всего пройдено, понимаю, что это было что-то нереальное. Поэтому это время для меня бесценно. Когда мы пришли во Францию, я даже расстроилась, что нам придется уезжать. Хотя очень скучала по сыну и тянулась к земле. Море – классное, но я все-таки человек земли.

И вот когда я вернулась домой, мы решили с мужем развестись. Мы были вместе 11 лет, вместе много чего прошли, и это было сложно. Но последние годы все было не очень гладко, поэтому мы решили расстаться.

- Прошли чувства?

- Чувства как раз были, не было союза, не знаю даже, как это объяснить. Не получилось из нас гармоничной пары, которая движется вместе. У нас получилось так, что каждый сам по себе, один тянет в одну сторону, другой – в другую. Получался полный дисбаланс. И хорошо, что мы нашли смелость себе в этом признаться.

- Вы остались в хороших отношениях?

- Да, мы сейчас в очень хороших отношениях. Я всячески пытаюсь и стараюсь это сохранить. У моих родителей так не получилось, и для меня это было очень травматично в свое время. Мне очень важно, чтобы для Жени его папа всегда был папа Саша Чунин. Вот у него есть отец и чтобы он им и остался. Мне хочется, чтобы ребенок понимал: если мы не вместе, то это у нас не получилось, он ни в чем не виноват, у него есть папа и мама. Ведь у нас получился классный ребенок. Я просто обожаю своего сына.

- И вы решили начать не только новую личную жизнь, но и творческую?

- Я металась туда-сюда, не понимала, как мне вернуться на сцену. Сама я песни не пишу, но я большой трудоголик, могу пахать без остановки.

В плане работоспособности я очень ответственная и всегда подхожу к работе с огромной долей перфекционизма. Мне часто это вылазит боком, но такая я уж есть.

А еще я очень эмоциональная, поэтому часто веду себя так, что люди видят меня совсем не такой, какой я есть на самом деле. Иногда не могу выразить из-за своей эмоциональности истинные чувства. Кстати, на "Голосі країни" тоже будут страсти, вот увидите. Читаю сейчас комментарии и думаю: "Боже, ребята, это вы еще не видели, что будет дальше" (смеется).