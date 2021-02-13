"Холостяк-11" Михаил Заливако: Влюбленность у меня есть

До старта одиннадцатого сезона шоу "Холостяк" осталось чуть меньше месяца - первый эпизод выйдет в эфире СТБ 5 марта. Традиционно главного героя канал представляет как самого желанного мужчину в мире. 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако - не исключение. Поэтому мы с любопытством понаблюдали, как создается образ романтичного героя.

Все, кто следит за шоу "Холостяк", наверняка уже видели проморолик, посвященный новому сезону проекта.

Проморолик - это своего рода визитка "Холостяка", первое, что телезритель узнает о нем в эфире. Поэтому главной задачей съемочной группы было за эти 40 секунд максимально раскрыть человека, показать, кто он и какие у него главные человеческие качества.

- Мы зацепились за историю, что у Миши есть коты и он любит животных, - объясняет промодиректор СТБ Лидия Панькив. - Нам захотелось передать ее зрителям: Холостяк не просто человек с большим телом и мышцами, но и с большим сердцем. Когда мужчина может проявлять свою чуткость и заботу, это всегда подкупает. А Миша именно такой.

По сюжету, герой очень торопится на свидание к любимой: он собирается сделать ей предложение. Холостяк в предвкушении этой встречи, у него все под контролем. Но неожиданно попадает в большую пробку. Герой начинает немного волноваться, ведь любимая его ждет. Но даже в этих обстоятельствах, среди шума, спешки, снегопада и сумасшедшего потока машин, Холостяк замечает на дороге маленького котенка. Он спасает его и вместе с новым другом дальше едет к любимой.

- Поступок героя говорит о том, что, какие бы большие цели он перед собой ни ставил, на пути к ним он всегда выберет человечность и не пройдет мимо, если кто-то нуждается в помощи, - раскрывает суть идеи Панькив.





Особенности съемок Автомобильный трафик, который видят зрители в проморолике, создавался искусственно. - Мы, конечно, могли перекрыть город и снимать на одной из улиц, но нам не хотелось создавать для киевлян неудобства. Поэтому для съемок мы нашли больше 50 автомобилей, у каждого водителя была рация, и они следовали командам режиссера, - рассказывает промодиректор СТБ. - Несколько раз ездили по территории, чтобы следы на снегу выглядели реалистично. Большие экраны создавали неоновый свет, который помог передать вечернюю романтическую атмосферу города и настроение.



