"Холостяк-11" Михаил Заливако: Влюбленность у меня есть

До старта одиннадцатого сезона шоу "Холостяк" осталось чуть меньше месяца - первый эпизод выйдет в эфире СТБ 5 марта. Традиционно главного героя канал представляет как самого желанного мужчину в мире. 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако - не исключение. Поэтому мы с любопытством понаблюдали, как создается образ романтичного героя.Причем тут котик?
Все, кто следит за шоу "Холостяк", наверняка уже видели проморолик, посвященный новому сезону проекта.
Проморолик - это своего рода визитка "Холостяка", первое, что телезритель узнает о нем в эфире. Поэтому главной задачей съемочной группы было за эти 40 секунд максимально раскрыть человека, показать, кто он и какие у него главные человеческие качества.
- Мы зацепились за историю, что у Миши есть коты и он любит животных, - объясняет промодиректор СТБ Лидия Панькив. - Нам захотелось передать ее зрителям: Холостяк не просто человек с большим телом и мышцами, но и с большим сердцем. Когда мужчина может проявлять свою чуткость и заботу, это всегда подкупает. А Миша именно такой.
По сюжету, герой очень торопится на свидание к любимой: он собирается сделать ей предложение. Холостяк в предвкушении этой встречи, у него все под контролем. Но неожиданно попадает в большую пробку. Герой начинает немного волноваться, ведь любимая его ждет. Но даже в этих обстоятельствах, среди шума, спешки, снегопада и сумасшедшего потока машин, Холостяк замечает на дороге маленького котенка. Он спасает его и вместе с новым другом дальше едет к любимой.
- Поступок героя говорит о том, что, какие бы большие цели он перед собой ни ставил, на пути к ним он всегда выберет человечность и не пройдет мимо, если кто-то нуждается в помощи, - раскрывает суть идеи Панькив.
Котик-актер в надежных руках. Фото: СТБ
Автомобильный трафик, который видят зрители в проморолике, создавался искусственно. - Мы, конечно, могли перекрыть город и снимать на одной из улиц, но нам не хотелось создавать для киевлян неудобства. Поэтому для съемок мы нашли больше 50 автомобилей, у каждого водителя была рация, и они следовали командам режиссера, - рассказывает промодиректор СТБ. - Несколько раз ездили по территории, чтобы следы на снегу выглядели реалистично. Большие экраны создавали неоновый свет, который помог передать вечернюю романтическую атмосферу города и настроение.
Как признается Панькив, команда не ожидала, что в день съемок начнется снегопад и резко станет холодно. Но, несмотря на то что Холостяк был одет в легкое пальто, ни на что не жаловался. Напротив, даже инициировал дополнительные дубли для лучшего кадра.
- Чтобы наш герой не мерзнул, мы думали пригласить на съемку дублера, но Миша сообщил, что сам будет сниматься во всех кадрах и работать до утра, - говорит Лидия Панькив. - Также мы взяли на площадку несколько дублеров нашего второго героя - котенка. Но и они не понадобились, ведь все кадры удалось снять со второго дубля. Котенок не успел ни замерзнуть, ни испугаться. До выхода в кадр малыш находился в тепле вместе со своей хозяйкой. А на точку съемки между стоящими автомобилями мы разместили подстилку, чтобы маленькому герою было максимально комфортно и он не стоял лапками на снегу. Кстати, удобство и максимальная безопасность котенка было не только задачей съемочной группы, но и одним из условий Холостяка. И малыш это, наверное, почувствовал. Ему определенно понравился Миша. В самом последнем кадре, сидя на переднем сиденье рядом с букетом, котенок неожиданно поднял голову и очень мило посмотрел на Холостяка, заглянув ему прямо в глаза! Кроме того, пушистик оказался крутым актером. Когда Миша взял его на руки, он сам мяукнул. Наш маленький герой точно заслуживает "Оскар".Кошатник и модник
Да-да-да, нельзя не отметить любовь Заливако к животным - без них мужчина своей жизни не представляет. По его словам, кто у него только ни жил - были и рыбки, и хомяки, и попугаи, и крысы, и собаки… Михаил говорит, что ему сложно будет жить с девушкой, которая не любит животных.
Ведь сейчас в его квартире два кота - девочка Бублик и мальчик Бруно.
А еще у Холостяка страсть к модной обуви, которой в его гардеробе насчитывается 70 пар!
Вот такие котики живут у Михаила. Фото: Инстаграм Заливако
Судя по предоставленной биографии Михаила Заливако, он - идеальный (а говорят, таких не бывает). Любит спорт, экстрим и горы. В 2019 году совершил восхождение на восточную вершину Эльбруса по северному маршруту первопроходцев.
- Не представляю своей жизни без бизнеса. Он дает мне уверенность и закаляет мой характер. А спорт приучил к дисциплине, выдержке и пунктуальности, - рассказывает о себе Холостяк.
По словам Заливако, любовь к спорту ему прививали с детства: он занимался и спортивной гимнастикой, и тяжелой атлетикой. А из-за травмы спины, которая приковала его к постели на два месяца, ему пришлось буквально заново учиться ходить.
Во время восхождения на Эльбрус. Фото: Инстаграм Заливако
- На проект "Холостяк" я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком, - уверен Михаил.
В этом реалити Холостяк не ищет себе домохозяйку. Его девушка должна ставить цели и развиваться. А вот нецензурную лексику Михаил не приемлет - это отталкивает его сразу же, насколько бы привлекательной девушка ни была.
"Ругаться матом - это катастрофа", - считает наш герой.
У Заливако были серьезные отношения - пара жила вместе 2,5 года. Как признается Михаил, в слово "люблю" он вкладывает очень важные смыслы, поэтому в любви признавался лишь единожды.
Сейчас же герой проговорился о влюбленности. В недавнем интервью информационной передаче "Вікна-новини" Заливако разоткровенничался, намекнув, что состоит в отношениях. На вопрос, влюблен ли он на данный момент, мужчина ответил так: "Могу сказать, что у меня влюбленность есть!"
Как известно, проект идет в записи, съемки уже завершены, и, вполне возможно, Холостяк нашел именно на проекте ту девушку, которую искал.
Заливако любит экстрим и горы. Фото: Инстаграм Заливако
В Инстаграме Заливако - мало откровений. Странички героев перед телешоу зачастую ловко подчищают, чтобы не раскрывать интригу. Но мы нашли у героя забавный разговор с подписчиками о показушности.
"Есть в каждом из нас что-то такое, о чем мы даже не подозреваем. То существование, которое мы будем отрицать до тех самых пор, пока не будет слишком поздно, и это что-то потеряет для нас всякий смысл. Именно это заставляет нас подниматься по утрам с постели, терпеть, когда нас донимает занудный босс, терпеть кровь, пот и слезы. А все потому, что нам хочется показать другим, какие мы на самом деле хорошие, красивые, щедрые, забавные и умные, - делится своими мыслями Заливако. - "Можете меня бояться или почитать, только, пожалуйста, не считайте меня таким же, как все". Нас объединяет это пристрастие. Мы наркоманы, сидящие на игле одобрения и признания. Мы готовы на все, лишь бы нас похлопали по плечу и подарили золотые часы или прокричали: "Гип-гип - мать его так, - ура!". "Смотрите, какой умный мальчик - завоевал очередную медальку, а теперь натирает до блеска свой любимый кубок". Все это сводит нас с ума. Мы не более, чем обезьяны, нацепившие костюмы и страждущие признания других. Если бы мы это понимали, мы бы так не делали. Но кто-то специально скрывает от нас истину".
СПРАВКА
Михаил Заливако родился 28 сентября 1989 года в Харькове. По знаку зодиака - Весы. Рост 185 см. Вес 99-100 кг. Отец по профессии провизор; мама провизор, занимала руководящие должности, такие как начальник фармуправления, сейчас пишет иконы. Есть сводная сестра по папе Ника.
С мамой. Фото: Инстаграм Заливако