Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая потеряла ребенка

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая поделилась съемочными фото комедийного ситкома "Папик 2", призналась, что потеряла своего первого ребенка на третьем месяце беременности из-за резус-несовместимости групп крови ее и ребенка.

Об этом 29-летняя девушка рассказала в программе "Экзамен" с Машей Ефросининой.

"Я забеременела, и недоносила буквально день до третьего месяца", - сказала актриса.

Петрожицкая поведала в интервью о своем первом замужестве с актером Алексеем. Именно тогда, когда пара собиралась сыграть свадьбу, и случилась трагедия. В тот момент актриса была у своей матери в гостях в Чернигове. Вечером у нее заболел живот, а ночью Дарью забрала скорая. Когда она уже проснулась на следующее утро, врачи принесли ей бумажку, в которой попросили отказаться от ребенка.





"А я рыдаю, потому что не отказываюсь. Мне тогда казалось, что жизнь на этом закончилась. Но это не так. Я хочу, чтобы те девушки, которые посмотрят это видео и у которых в жизни случилось такая же история, поняли, что это не конец жизни. Я знаю, что у меня еще будет ребенок", - рассказала Петрожицкая.





Момент о потере ребенка смотрите на 40 минуте - видео:







