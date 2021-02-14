Истории знаменитостей о любви в День святого Валентина

О любви уже писано-переписано. Но красивых историй много не бывает. Тем более, в День святого Валентина, когда, кажется, даже воздух напрочь пропитан романтикой. Рассказываем вам невероятные истории, которые случились в жизни наших артистов именно в этот день. Можно и себе брать на заметку.

- Когда еще День святого Валентина был "малышом" и только пытался делать первые шаги на постсоветском пространстве, я стал свидетелем очень простой, но теплой сцены, - вспоминает ведущий ток-шоу "Говорит Украина" на канале "Украина" Алексей Суханов. - Было утро. Я решил поехать к друзьям на трамвае. Доехать нужно было до конечной остановки. Ничего особенного: обычный трамвай, обычное утро субботы, хотя, да, солнечное, ясное и звонкое… Впрочем, то утро запомнилось не только нам - нескольким пассажирам, но прежде всего, уверен, вагоновожатой! Конечная остановка была украшена цветами и баннером с признанием в любви, а на рельсах стояла высокая хрустальная ваза - в советские времена такие вызывали жуткое желание владеть такой же, а в ней - красивые розы. Он стоял на остановке, увешанной признаниями в любви и восхищениями в ее адрес. Она, девушка лет 25-ти, выпорхнула из кабины, устремившись к нему. Мы, пассажиры, оставили их не сразу, настолько удивительно кинематографичной и в то же время искренней была та сцена. Но мы им и не мешали, ведь никого, кроме них, в том мире любви больше не было. Надеюсь, они сохранили ту прозрачность своих чувств и счастливы до сих пор. И будут еще счастливы долгие годы.

- Мне кажется, что, кроме моих поклонников, мне никто и никогда в жизни не признавался в настоящей любви, - откровенничает Ирина Билык. - Когда я получаю на День святого Валентина колечко или открытку со стихами или какой-нибудь сувенир от моих поклонников, знаю, что это очень искренне, и очень верю в эту любовь. А вот когда мужчина готовит подарок, мне всегда кажется, что есть в этом какой-то подвох. Если подарок слишком дорогой, мне кажется, что ему было жалко денег на этот подарок. Если же подарок какой-то необычный, мне кажется, что такая любовь совсем ненадолго, что человек совсем не знает мои вкусы и дарит то, что мне совсем не интересно. Я же мечтаю совсем о другом подарке на День святого Валентина. Мечтаю, чтобы кто-то подарил мне билет на прекрасный остров. Чтобы, когда я собирала чемодан, даже не знала, куда лечу. Надеюсь, у меня еще достаточно времени, чтобы это мое желание исполнилось именно в День святого Валентина.





Настя Каменских: День Валентина в новом доме - Мы закончили строить дом, и я два месяца никак не могла собраться переехать. Все время оттягивала этот процесс, - рассказывает свою историю Настя Каменских. - Я жила в месте, где росла с самого детства. И уже привыкла, что все находится рядом - офис, студия, танцы, все, что необходимо. На дорогу много времени не тратила. И как-то за день до 14 февраля мой муж сказал мне: "Завтра приедет грузовик и все, что ты туда успеешь сложить, все с тобой уедет". Вот это было самое запоминающиеся празднование. Мы встретили его в нашем новом доме. В день любви Потап увез Настю в их новый дом. Фото: Инстаграм Каменских В день любви Потап увез Настю в их новый дом. Фото: Инстаграм Каменских





Сергей Танчинец: Целый ресторан был наш

- Мы познакомились с женой как раз накануне 14 февраля, на дне рождения ее сестры, - вспоминает в разговоре с нами лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец. – Поэтому больше предпочитаем дату первого знакомства, чем сам "праздник любви". Однако, когда я не на гастролях в этот день (а это бывает очень редко), мы празднуем его в ресторане за вкусным ужином. Однажды действительно произошла неудобная, но очень крутая ситуация, о которой мы вспоминаем до сих пор с улыбками. Несколько лет назад случилось так, что у нас с БЕZ ОБМЕЖЕНЬ не было концерта именно в день 14 февраля, но это был единственный выходной среди других концертов тура, и мы с ребятами на один день вернулись в Киев к женам. Мы забронировали с Аней столик на двоих в индийском ресторане. Сделали это, разумеется, за несколько дней до праздника из-за большого спроса. Приходим туда, а мы там одни! Один столик занят на целый ресторан. И он - наш. Было непривычно, конечно, но мы очень круто тогда провели время и максимально насладились друг другом. До сих пор вспоминаем этот день. А если говорить о любви, то я очень благодарен Ане за все! За относительно долгие годы совместной жизни наша семья прошла через весь спектр эмоций, которые есть в новой песне БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Но мы поняли, что главное - руководствоваться правилом: поклянись, поцелуй, обними. И когда вы делаете какое-то дело вместе - это объединяет. Мне кажется, это один из важнейших моментов в семейной жизни. Иметь общие ценности, интересы и держать друг друга в тонусе всегда. Сергей Танчинец с женой Аней. Их главное правило в жизни - поклянись, поцелуй, обними. Фото: Личный архив Сергея Танчинца Сергей Танчинец с женой Аней. Их главное правило в жизни - поклянись, поцелуй, обними. Фото: Личный архив Сергея Танчинца





Владимир Остапчук: Получил цветы с запиской "Я все равно тебя люблю! Сережа" - Когда-то на День святого Валентина мне подарили цветы, в которых была записка с текстом: "Я все равно тебя люблю! Сережа", - рассказывает ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук. - Оказалось, моя знакомая подарила мне букет, который за три дня до этого ей подарил ее тайный воздыхатель. Надеемся, Владимир Остапчук пишет правильные записки к букетам своей жене Кристине. Фото: Личный архив Остапчука Надеемся, Владимир Остапчук пишет правильные записки к букетам своей жене Кристине. Фото: Личный архив Остапчука





Екатерина Кухар: Целый день провели с мужем в гостинице вдвоем - Я расскажу о свидании, которое готовила я, - откровенничает с нами прима-балерина Екатерина Кухар. - Дочка Настенька была еще маленькой, я только приходила в форму, не на все гастроли ездила, и Саша часто мог танцевать с другой партнершей (Александр Стоянов, премьер балета, муж Екатерины. - Авт.). И вот он должен был вернуться после длительных гастролей, длительные тогда для меня - это недели две, я его в тот период на дольше не отпускала. Я отпросилась у мамы, нянечки, шел пушистый снег, Саша прилетал вечером. Я подготовилась к его приезду, встретила его в аэропорту, и мы поехали в лучшую гостиницу Киева, где провели целый день вдвоем. Многие семейные пары меня поймут. Когда в доме двое маленьких детей, няни, бабушки, дедушка, очень сложно находить время для романтики, для себя, для флирта, а в семейной жизни это очень важно. Очень важно оставаться для своего мужа, особенно после 11 лет совместной жизни, не только женой и матерью его детей, но и любовницей. Нужно обязательно делать друг другу романтические сюрпризы, и не только в праздничные дни. Меня часто спрашивают: "Вы проводите время в режиме 24/7. Такая постоянная близость не утомляет?" Нет, не утомляет. Мы - как мифические андрогины из балета "Дети ночи", который мы с Сашей танцуем 21 февраля. Зевс за неповиновение наказал их и разделил на две части - мужскую и женскую. С того времени одна половинка должна искать другую. Поэтому главное - найти свою половинку. Екатерина советует всегда находить время для романтики и для флирта. Фото: Личный архив Кухар Екатерина советует всегда находить время для романтики и для флирта. Фото: Личный архив Кухар





ALEKSEEV: Успел вернуться домой до 12 с букетом цветов - Помню, как в День всех влюбленных у меня был концерт далеко от дома, и моя вторая половинка не рассчитывала, что я вернусь в этот день, - рассказывает Никита Алексеев. - А я решил устроить ей сюрприз, так как у нас появились билеты на более ранний рейс. Я смог еще до 12 ночи вернуться домой с букетом цветов. Для моей девушки это было полной неожиданностью. Никита любит устраивать сюрпризы. Фото: Инстаграм ALEKSEEV ​ Никита любит устраивать сюрпризы. Фото: Инстаграм ALEKSEEV ​

Ирина Билык мечтает о билете на какой-нибудь прекрасный остров. Фото: Личный архив Билык