Мишина и Эллерт поздравили друг друга с днем св. Валентина

Первая украинская Холостячка, актриса Ксения Мишина и ее избранник, комик Александр Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане. Пара активно делится различными забавными снимками и видео с отпуска.

Кстати, там же отдыхает и украинская певица Ирина Федишин, с которой они случайно встретились.

В день всех влюбленных Ксюша и Саша на своих страницах в Инстаграм чувственно поздравили друг друга с праздником, опубликовав результаты романтической фотосессии у берегов океана.

На одном из снимков, сделанных в воде, Мишина избавилась от платья в горошек и позировала топлес. Однако, заботливый Эллерт скрыл прелести любимой, не показав ничего лишнего "миру Инстаграма".





"В моём четырёхкамерном сердце давно всё занято тобой. Люблю тебя неистово, Ксю!" - подписал снимок Александр.





"Я люблю тебя и хочу чтобы ты ещё крепче меня обнимал, ещё чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами "люблю тебя"" - ответила возлюбленному Ксения.





Также, один из более откровенных снимков появился у Ксении в сторис. Оголенную грудь актриса скрыла под смайликом в виде сердечка.













Несколько кадров с этой фотосессии можно посмотреть и на странице в Инстаграм фотографа из Доминиканы. На них пара позирует в пальмовых листьях.













Ранее, сообщалось, что Ксения Мишина попала под волну критики в Доминикане из-за купальника





"Купальник как бронежилет", "Нелепый купальник", "Выглядит как затасканный уже купальник, на вид года ему 3", "Трусы от купальника это какой-то кошмар", "Ужас" - пишут недовольные.









