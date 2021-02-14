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14 февраля 21, 20:04
Мишина и Эллерт поздравили друг друга с днем св. Валентина
Мишина и Эллерт
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Украинская актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный комик Александр Эллерт поделились романтическими снимками с Доминиканы.

Первая украинская Холостячка, актриса Ксения Мишина и ее избранник, комик Александр Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане. Пара активно делится различными забавными снимками и видео с отпуска.

Кстати, там же отдыхает и украинская певица Ирина Федишин, с которой они случайно встретились.

В день всех влюбленных Ксюша и Саша на своих страницах в Инстаграм чувственно поздравили друг друга с праздником, опубликовав результаты романтической фотосессии у берегов океана.

На одном из снимков, сделанных в воде, Мишина избавилась от платья в горошек и позировала топлес. Однако, заботливый Эллерт скрыл прелести любимой, не показав ничего лишнего "миру Инстаграма".

"В моём четырёхкамерном сердце давно всё занято тобой. Люблю тебя неистово, Ксю!" - подписал снимок Александр.

"Я люблю тебя и хочу чтобы ты ещё крепче меня обнимал, ещё чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами "люблю тебя"" - ответила возлюбленному Ксения.

Также, один из более откровенных снимков появился у Ксении в сторис. Оголенную грудь актриса скрыла под смайликом в виде сердечка.



Несколько кадров с этой фотосессии можно посмотреть и на странице в Инстаграм фотографа из Доминиканы. На них пара позирует в пальмовых листьях.



Ранее, сообщалось, что Ксения Мишина попала под волну критики в Доминикане из-за купальника


"Купальник как бронежилет", "Нелепый купальник", "Выглядит как затасканный уже купальник, на вид года ему 3", "Трусы от купальника это какой-то кошмар", "Ужас" - пишут недовольные.



telegraf.com.ua
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