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16 февраля 21, 11:32
Боярский госпитализирован вскоре после прививки "Спутником"
Михаил Боярский
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге.

71-летний актер театра и кино, певец Михаил Боярский попал в больницу. Народного артиста госпитализировали в одну из клиник в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке" ссылаясь на супругу актера Ларису Луппиан.

"Видимо, сосудистая реакция" — говорит супруга актера, отмечая, что Михаил Сергеевич в сознании и даже говорит по телефону.

Подробного диагноза пока нет. Однако известно, что коронавирус у актера не подтвержден.



Так как Боярский входит в зону риска, артист решил привиться от ковида российской вакциной Спутник V, что сделал в конце января 2021 года. Актер отметил, что очень бережет своих близких, и не хочет их заразить. Да и сам хочет быть уверен, что не заболеет.

Стоит отметить, что еще в сентябре 2020 года, когда Михаил Сергеевич делал прививку от гриппа, ему стало плохо. Тогда врачи решили, что причиной обморока актера стал скачек давления.
telegraf.com.ua
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