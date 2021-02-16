Оксане Байрак – 57: как менялась режиссер мелодрам

16 февраля свой 57-й день рождения отмечает кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущая Оксана Байрак. За годы карьеры автор популярных мелодрам неоднократно становилась героиней всевозможных сюжетов на телевидении и в прессе, где внимание уделялось не только ее творчеству, но и личной жизни. В частности, переменам во внешности, которые нельзя был не заметить. Мы решили вспомнить, как изменилась Оксана Байрак за последние несколько лет.

Фото: Instagram / @ksanabayrak

Оксана Байрак родилась в Симферополе в семье юриста и экономиста. В 1985 году девушка окончила дефектологический факультет Киевского педагогического института имени Горького, после чего два года отработала учителем-логопедом. Вскоре Байрак поняла, что ее призвание – это кинематограф, поэтому в 1991 году получила второе высшее образование, окончив режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого. В том же году впервые попробовала себя в качестве режиссера картины “Круиз, или Разводное путешествие”.

Уже через несколько лет настоящую популярность ей принесли фильмы и сериалы “Женская интуиция” (2003),”Тебе, настоящему” (2004), “Аврора” (2006), “Зимний сон” (2011), “Позднее раскаяние” (2013), “Ничто не случается дважды” (2018).

Оксана Байрак в начале 2000-хФото: Pinterest

Сегодня Оксану Байрак называют “королевой мелодрам”, ведь она выпускает по несколько рейтинговых фильмов и телесериалов в год. Ей также принадлежит Studio Bayrak – крупнейшая продюсерская киностудия Украины. При этом режиссер и сама частенько снимается в эпизодических ролях своих проектов, ведет популярные шоу на ТВ.

Как и с кино, за время карьеры Оксана Байрак много экспериментировала со своей внешностью.

Оксана Байрак в 2000-хФото: Pinterest

Оксана БайракФото: Pinterest

В начале своей карьеры режиссер стриглась довольно коротко, потом была блондинкой и брюнеткой с волосами подлиннее. При этом заметно менялась не только прическа, но и черты лица Байрак. Сегодня телеведущая не скрывает, что обращалась за помощью к пластическим хирургам – особенно после ДТП ей понадобилась ринопластика (исправление формы носа).

Источник: lugradar.net/

