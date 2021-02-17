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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 февраля 21, 06:48
Звезды сериала "Игра престолов" впервые стали родителями
Кит Харингтон и Роуз Лесли
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Журналистам удалось сделать снимки во время прогулки пары с коляской.

Известные актеры Кит Харингтон и его жена Роуз Лесли стали родителям. У звездной пары родился сын. Об этом сообщает "Е!".

- Они очень-очень счастливы, - уточнил собеседник издания. Однако какое имя пара выбрала для малыша, пока неизвестно.

Подробностей о родах актрисы пока неизвестно, отмечается, что пара со своим новорожденным сыном уехали в Лондон.

33-летний Кит и 33-летняя Роуз известны своими ролями в телесериале "Игра престолов", в котором они сыграли влюбленных Джона Сноу и одичалую Игритт. В 2016 году пара официально заявила о своих отношениях.

В 2018 году звезды поженились. Свадьба прошла в родовом замке в Абердиншире (Шотландия), он построен еще в XII веке и принадлежит семье невесты. На церемонию бракосочетания были приглашены только самые близкие люди молодоженов. 

О скором прибавлении в звездной семье стало известно в сентябре 2020 года после публикации фотосессии, где у актрисы уже был заметно округлившийся живот. Сотрудники издания подписали снимок звезды так: "Мы рады поделиться некоторыми замечательными фотографиями Роуз в этот особенный момент ее жизни, когда она впервые готовится стать матерью".

Тогда звезды, которые редко афишируют личную жизнь, подтвердили радостное событие. Влюбленные признавались, что очень взволнованы.
kp.ua
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