Четвертая помолвка: Пэрис Хилтон позвали замуж

Пэрис Хилтон - 40, и она выходит замуж! Бойфренд светской львицы бизнесмен Картер Реум привез ее на тропический остров для празднования дня рождения и сделал предложение накануне. Звезда сказала "да" и поделилась снимками в Инстаграм.

- Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете об этом - вы чувствуете. Моя любовь и я были вместе с первого свидания, а на мой день рождения он устроил специальную поездку в тропический рай. Пока мы шли ужинать по пляжу, Картер привел нас к беседке, украшенной цветами, и упал на одно колено. Я сказал "да", "да" навсегда. Нет никого, с кем я бы предпочла провести вечность, - написала звезда.

В комментарии журналу People Хилтон уточнила, что помолвка состоялась 13 февраля. Название острова звезда не раскрывает.

Пара знакома уже десять лет, но начала встречаться лишь в конце 2019-го. Хилтон была помолвлена три раза, но до алтаря так и не дошла. Пэрис звали замуж актер Джейсон Шо в 2000-м, внук греческого судовладельца Парис Лацис в 2005-м и актер украинского происхождения Крис Зилка в 2017-м.

В январе Пэрис рассказала, что в ближайшем будущем планирует стать мамой. Она заморозила свои яйцеклетки и начала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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