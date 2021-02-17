Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.49
USD
27.81
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 февраля 21, 17:38
Четвертая помолвка: Пэрис Хилтон позвали замуж
Пэрис Хилтон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Избранник звезды привез ее на тропический остров, чтобы отметить 40-летие.

Пэрис Хилтон - 40, и она выходит замуж! Бойфренд светской львицы бизнесмен Картер Реум привез ее на тропический остров для празднования дня рождения и сделал предложение накануне. Звезда сказала "да" и поделилась снимками в Инстаграм.

- Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете об этом - вы чувствуете. Моя любовь и я были вместе с первого свидания, а на мой день рождения он устроил специальную поездку в тропический рай. Пока мы шли ужинать по пляжу, Картер привел нас к беседке, украшенной цветами, и упал на одно колено. Я сказал "да", "да" навсегда. Нет никого, с кем я бы предпочла провести вечность, - написала звезда.

В комментарии журналу People Хилтон уточнила, что помолвка состоялась 13 февраля. Название острова звезда не раскрывает.

Пара знакома уже десять лет, но начала встречаться лишь в конце 2019-го. Хилтон была помолвлена три раза, но до алтаря так и не дошла. Пэрис звали замуж актер Джейсон Шо в 2000-м, внук греческого судовладельца Парис Лацис в 2005-м и актер украинского происхождения Крис Зилка в 2017-м.

В январе Пэрис рассказала, что в ближайшем будущем планирует стать мамой. Она заморозила свои яйцеклетки и начала процедуру  экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алина Гросу: С Ромой Полянским у нас один агент на двоих
kp.ua
Ещё по теме:
Пэрис Хилтон разорвала помолвку с Крисом Зилкой
Экс-жених Пэрис Хилтон требует вернуть обручальное кольцо
Пэрис Хилтон назвала новую причину расставания с женихом
Пэрис Хилтон ищет донора
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Супруг королевы Елизаветы II попал в больницу
noimageЗвезды сериала "Игра престолов" впервые стали родителями
noimageОксане Байрак – 57: как менялась режиссер мелодрам
Лента новостей