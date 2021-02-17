Супруг королевы Елизаветы II попал в больницу

В одну из больниц Лондона госпитализировали 99-летнего принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II. Причина госпитализации принца неизвестна, но в Букингемском дворце утверждают, что такие меры были приняты из предосторожности.

- Его королевское высочество герцог Эдинбургский поступил в госпиталь короля Эдварда VII в Лондоне во вторник вечером. Госпитализация герцога - мера предосторожности, рекомендованная доктором его королевского высочества, после того, как он почувствовал себя нехорошо, - сообщает телеканал "Sky News", ссылаясь на представителя Букингемского дворца.

Как пишет ВВС, принц был доставлен в больницу на машине, и после осмотра медики оставили его на несколько дней для наблюдения за его состоянием. Источник издания сообщает, что плохое самочувствие члена королевской семьи не связано с коронавирусом.

Как известно, 9 января королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу герцогу Эдинбургскому сделали прививку от коронавируса.

Аналогичный случай был в декабре 2019 года. Тогда принца Филиппа также госпитализировали, назвав это "мерой предосторожности". В Букингемском дворце говорили, что лечь в больницу герцогу рекомендовал его врач и ему предстоит пройти обследование из-за проблем со здоровьем, диагностированных ранее.