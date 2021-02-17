Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.49
USD
27.81
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 февраля 21, 17:55
Супруг королевы Елизаветы II попал в больницу
принц Филипп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Во дворце уверяют, что плохое самочувствие герцога Эдинбургского не связано с коронавирусом.

В одну из больниц Лондона госпитализировали 99-летнего принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II. Причина госпитализации принца неизвестна, но в Букингемском дворце утверждают, что такие меры были приняты из предосторожности.

- Его королевское высочество герцог Эдинбургский поступил в госпиталь короля Эдварда VII в Лондоне во вторник вечером. Госпитализация герцога - мера предосторожности, рекомендованная доктором его королевского высочества, после того, как он почувствовал себя нехорошо, - сообщает телеканал "Sky News", ссылаясь на представителя Букингемского дворца.

Как пишет ВВС, принц был доставлен в больницу на машине, и после осмотра медики оставили его на несколько дней для наблюдения за его состоянием. Источник издания сообщает, что плохое самочувствие члена королевской семьи не связано с коронавирусом. 

Как известно, 9 января королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу герцогу Эдинбургскому сделали прививку от коронавируса.

Аналогичный случай был в декабре 2019 года. Тогда принца Филиппа также госпитализировали, назвав это "мерой предосторожности". В Букингемском дворце говорили, что лечь в больницу герцогу рекомендовал его врач и ему предстоит пройти обследование из-за проблем со здоровьем, диагностированных ранее.
kp.ua
Ещё по теме:
Годовщина свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Четвертая помолвка: Пэрис Хилтон позвали замуж
noimageЗвезды сериала "Игра престолов" впервые стали родителями
noimageОксане Байрак – 57: как менялась режиссер мелодрам
Лента новостей