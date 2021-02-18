Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.49
USD
27.81
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 февраля 21, 19:05
Притула похвастался семейным фото с отдыха. Фото
Сергей Притула
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известный шоумен Сергей Притула отправился на отдых со своей семьей.

Многие звезды украинского шоу-бизнеса в январе/феврале решили устроить себе каникулы и отправились на отдых заграницу.

Отдохнуть с семьей решил и шоумен Сергей Притула. Видимо после ухода из руководства партии "Голос" у него появилось больше свободного времени, которое он решил потратить на отпуск.

Для "каникул" Притула выбрал Дубаи, о чем соответствует его пост в Фейсбуке. Телеведущий написал, что они уже больше года не выезжали с семьей заграницу. А выбор места отдыха обыграл в комичном стиле, пошутив, что он отдыхает в Железном порту.


"Поспрашивали у друзей, какие сейчас направления являются популярными. Одни "топили" за Мальдивы. Вторые сказали, что очень интересные впечатления могут быть от Омана! Но мне показалось, что они меня троллят, потому, как видите, мы с семьей выбрали Железный Порт!" - подписал Притула снимок, на котором стоит с дочерью на руках на фоне известной высотки Дубая.

telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Ведущая вышла в эфир в прозрачном платье без белья. ФОТО
День рождения Кардашьян высмеяли власти Нью-Джерси
Филонова не приедет на похороны звезды "X-Фактора" Левшина
Влад Яма раскрыл правду о штрафах на "Танцях з зірками"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Супруг королевы Елизаветы II попал в больницу
noimageЧетвертая помолвка: Пэрис Хилтон позвали замуж
noimageЗвезды сериала "Игра престолов" впервые стали родителями
Лента новостей