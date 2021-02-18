Притула похвастался семейным фото с отдыха. Фото

Многие звезды украинского шоу-бизнеса в январе/феврале решили устроить себе каникулы и отправились на отдых заграницу.

Отдохнуть с семьей решил и шоумен Сергей Притула. Видимо после ухода из руководства партии "Голос" у него появилось больше свободного времени, которое он решил потратить на отпуск.

Для "каникул" Притула выбрал Дубаи, о чем соответствует его пост в Фейсбуке. Телеведущий написал, что они уже больше года не выезжали с семьей заграницу. А выбор места отдыха обыграл в комичном стиле, пошутив, что он отдыхает в Железном порту.





"Поспрашивали у друзей, какие сейчас направления являются популярными. Одни "топили" за Мальдивы. Вторые сказали, что очень интересные впечатления могут быть от Омана! Но мне показалось, что они меня троллят, потому, как видите, мы с семьей выбрали Железный Порт!" - подписал Притула снимок, на котором стоит с дочерью на руках на фоне известной высотки Дубая.

