Василиса Фролова рассекретила пол малыша. ФОТО

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которой 16 февраля исполнилось 42 года, устроила для своих знакомых "baby shower" (вечеринку для будущей матери – ред.), на которой рассказала о поле будущего малыша.

На празднике телеведущей присутствовали не только родные, но и друзья Фроловой. Среди них оказалась Джамала, Каролина Ашион, Дарья Коломиец и Катя Осадчая.

В разгар вечеринки Фролова проколола огромный шарик, из которого посыпались голубые бумажки. Таким образом телезвезда узнала, что ждет сына.

О том, что Фролова станет мамой, она сообщила в соцсетях в ноябре, но имя отца ребенка, как и пол малыша раскрывать не стала. Телеведущая пока не знает, будет ли уходить в декрет и кто ее заменит в эфире. Накануне Нового года Василиса переболела коронавирусом. А в феврале она снялась в "мышиной" фотосессии, сломав стереотипы о беременных.