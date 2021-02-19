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18 февраля 21, 19:43
Пенелопа Крус появилась на обложке модного журнала. ФОТО
Пенелопа Крус
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46-летняя Пенелопа Крус стала звездой обложки нового номера греческого издания Marie Claire
Глядя на кадры, просто невозможно не думать о лете: актриса позирует в белой, подвязанной как топ, рубашке, а среди ее темных волос видны светлые, словно выгоревшие на солнце, пряди.

На обложку греческого журнала попали кадры, которые ранее появились также во французской версии. В интервью актриса также рассказала о своем участии в новой благотворительной программе, учрежденной брендом Lancome.


Пенелопа Крус

Есть ли лучшая идея, чем создать молодым девушкам необходимые условия для учебы? Когда вы предлагаете кому-то возможность получить образование, то эти люди смогут взять свою судьбу в свои руки, — отметила Пенелопа.

Крус также рассказала, что изоляция во время пандемии позволила ей больше медитировать и тратить больше времени на приготовление здоровой пищи для своих детей. Вместе с мужем Хавьером Бардемом она воспитывает сына и дочь: 10-летнего Лео и семилетнюю Луну.


Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

Актриса также рассказала, что, хотя они с Хавьером и обмениваются идеями и мнениями о своей работе, все-таки они стараются оставлять ее за порогом. Крус также призналась, что ее не подкупить комплиментами.

Я не зацикливаюсь на том, что люди думают обо мне. Когда меня очень хвалят, я тоже стараюсь соблюдать дистанцию и не верю этому человеку на 100%,
— сказала актриса, отметив, что умение абстрагироваться от отзывов пришло к ней с возрастом.


Пенелопа Крус

Когда мне было 20 лет, я была абсолютным трудоголиком, я даже просыпалась посреди ночи, чтобы отвечать на электронные письма, а затем мне приходилось учиться терпению, отдыху, тишине. Тому, что я сейчас очень ценю, — заключила Пенелопа.

Источник: spletnik.ru
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