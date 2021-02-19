Как звездные мужчины относятся к маленькой груди

Женщины знают, что нравится в них мужчинам, а что вызывает отрицательные эмоции. Многие женщины считают, мужчины любят большую грудь. Но так ли это? Ответ на этот животрепещущий вопрос узнавали журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина"

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец считает, что человеческий фактор важнее.

Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец Фото: Иван Марчук

"Главное чтобы глаза были красивые. Какая разница какого размера у женщины грудь. Главное чтобы человек был хороший. А грудь это уже второстепенная вещь", – сказал музыкант.

По мнению главного героя шестого сезона проекта "Холостяк" Иракли Макацария важно, чтобы девушка чувствовала себя комфортно.

Иракли Макацария Фото: instagram.com/maqatsa

"Главное как девушка себя чувствует. Если ей комфортно с тем, какая она есть, то маленькая грудь или короткие ноги – думаю это не будет решающим фактором", – сказал Иракли.

А у певца Владимира Дантеса ответ короткий.

Владимир Дантес Фото: пресс-служба

"У нас в Украине огромное количество классных сисек", – высказался артист.

На размер груди не обращает внимания и актер Дмитрий Ступка.

Дмитрий Ступка Фото: Facebook-страница Дмитрия Ступки

"Если мне нравится человек, и я влюбился в то, как он выглядит, в лицо, как он общается, то мне все равно, какой размер груди", – поделился своим мнение актер с программой "Зірковий шлях"

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя считает, что когда человека любишь – важнее другое.

Тарас Тополя Фото: instagram.com/tarastopolia

"У моей любимой хороший размер груди. Для меня лучший … Если человека любишь, то не в сосках и не в груди дело, а в другом", – сказал певец.

Источник: segodnya.ua

