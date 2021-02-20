Лолита раскрыла правду о новом возлюбленном

Известная певица Лолита Милявская, которая ранее решилась отстричь свои длинные волосы, рассекретила нового мужчину.
Личным звезда эстрады поделилась в интервью изданию "Дни.ру".
По словам артистки, ее новый мужчина ранее уже был женат, но ставить штамп в паспорте пара не стремится."Такого мы еще не видели": Снежана Бабкина показала один из пунктов проверки на коронавирус в Вене (видео)
"В этот раз мы решили обойтись без традиционного ЗАГСа. Где я уже успела побывать не один раз. Кроме того, в моей жизни были свадебные церемонии на Сейшелах, роспись в Лас-Вегасе, в той самой часовне, где венчался Элвис Пресли (в 1966 он женился на Присцилле Болье - ред.), даже свадьба по каббалистическому обряду была! А новых церемоний еще не придумали, так что мы решили голову этим не забивать", - призналась 57-летняя Милявская.