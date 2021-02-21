Кто скрывался под образом Козы и покинул шоу "Маска"?

Эфир пятого выпуска шоу "Маска", который состоялся на телеканале "Украина" 20 февраля, покинул участник в образе Козы. Под маской скрывалась психолог Наталья Холоденко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

- Как говорила моя бабушка-коза, есть всего 3 типа мужчин. Одни могут затянуть холодильник на третий этаж, другие могут за это заплатить, а третьи не могут ничего, кроме как кричать о женской меркантильности. А сейчас мое философское пожелание для тех, кого уже изрядно достала черная полоса по жизни. Так вот, если капризная госпожа Фортуна повернулась к вам задом, хорошо пните ее в то самое место. Гарантирую – она непременно развернется лицом хотя бы для того, чтобы выяснить, кто же это с ней так нагло обошелся. А я поддержу вас веселым настроением и безумной песней, – заинтриговала звездных детективов участница под маской Козы.

Звездные детективы были уверены, что под маской скрывается украинская певица Оля Цибульская. Во время предыдущих выступлений Козы, детективы выдвигали разные версии о том, кто прячется под образом. Среди озвученных имен были Нина Матвиенко, солистка ансамбля "Лісапетний батальйон" Наталья Фалион, певица Алла Кудлай и телеведущая Леся Никитюк.

В последнем эфире Коза дала несколько подсказок о себе, а также выступила на сцене, исполнив песню Русланы "Коломийка". DZIDZIO отметил, что в этом образе может скрываться сама победительница Евровидения. Но Настя Каменских и Андрей Данилко были убеждены, что это точно не певица. Впрочем, наибольшее количество раз детективы называли имя именно Оли Цибульской, поэтому Коза поинтересовалась, почему это они не считают Цибульскую певицей.

- Вот, она только что себя сдала! Так могла отреагировать только Цибульская. Она себя так и называет – поющая ведущая, - заявила звездный детектив Оля Полякова.

В этом выпуске в номинацию попали два участника - Коза и Солнце. С помощью голосования зрители приняли решение, что рассекретить свою личность должна Коза. Звездные детективы были поражены, когда увидели под маской психолога Наталью Холоденко. Открытием для них стали - ее вокальные данные.

- Я никогда профессионально не занималась вокалом, так что этот проект – эксперимент над собой, чтобы проверить, на что я способна. Скажу честно – первая паническая атака в моей жизни произошла в этом костюме. Мне раньше люди говорили, мол сердце сжимает, давление поднимается. А я не понимала этого. Но когда впервые надела эту маску, думала, что сердце остановится. Тогда я на себе почувствовала проблемы моих клиентов. А после того, как сняла костюм, у меня была еще и крепатура. Но я рада, что решилась участвовать. Думаю, надо всегда ставить перед собой новые безумные цели, - поделилась своими впечатлениями Холоденко.

Коза стала четвертой участницей, которая сняла с себя маску. В предыдущих выпусках шоу "Маска" свои личности рассекретили: певец Олег Винник, скрывавшийся под образом Бувола и в итоге ставшим одним из звездных детективов, режиссер Оксана Байрак - она пряталась под маской Крапанки, хореограф Алена Шоптенко, которая скрывалась в образе Лисицы, а также певица Ирина Федишин, снявшая с себя маску Павы.