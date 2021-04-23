Билли Айлиш заподозрили в романе с актером Мэтью Ворсом

На выходных Билли Айлиш увидели во время прогулки в Санта-Барбаре, штат Калифорния. 19-летняя певица выгуливала своего питбуля в компании актера Мэтью Ворса. Сообщается, что после прогулки они вместе отправились завтракать. Фотографы Page Six сделали несколько кадров, на одном из которых Мэтью обнимает Билли, а та положила голову ему на плечо (эти снимки эксклюзивно доступны на сайте издания).





Теперь поклонники Билли гадают, какие отношения связывают ее с Ворсом. Но певица не спешит делиться подробностями своей личной жизни, а ее представитель отказался давать комментарий Page Six. Интересно, что после публикации снимков Мэтью ограничил доступ к своему Instagram-профилю.











