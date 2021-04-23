Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.76
USD
28.03
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 апреля 21, 10:46
Изменения в личной жизни повлияли и на карьеру Джоли
Анджелина Джоли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Анджелина Джоли объяснила, почему перестала снимать фильмы и вернулась к актерской деятельности.
За судебными разбирательствами одних из самых знаменитых экс-супругов голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта наблюдает чуть ли не весь мир. Пока их совместная дочь отказывается от фамилии отца, а сын и вовсе свидетельствует против него в суде, Джоли переживает значительные карьерные изменения.

В интервью для Entertainment Weekly, где актриса рассказывала о съемках нового фильма "Те, кто желает мне смерти", Анджелина Джоли упомянула, что планирует отойти от режиссуры и уделить больше времени актерской работе.

Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволили мне заниматься режиссурой в течение нескольких лет,
— заявила актриса.

По ее словам причиной для принятия такого решения стал бракоразводный процесс с Брэдом Питтом, который длится еще с 2016 года. А главное, что мешало ей все это время совмещать два любимых занятия — нехватка времени из-за необходимости уделять больше внимания своей семье.

Мне нужно было просто выполнять более краткосрочную работу и чаще бывать дома, поэтому я вернулась к актерству,
— подметила Джоли.

Напомним, что дебют творчества Анджелины Джоли в качестве кинорежиссера произошел еще в 2011 году. Тогда на экраны вышел художественный драматический фильм "В стране крови и меда", а после — кинокартины "Несломленный", "Лазурный берег", а также "Сначала они убили моего отца".

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
MONATIK вспомнил, как Потап отказал ему в продюсировании
Дочь Анджелины Джоли передумала быть мальчиком
Анджелина Джоли рассказала, какая из нее мать
Джоли продает один из самых дорогих подарков Питта
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Веру Брежневу не пускали в Барселону
noimageВедущие Сніданок з 1+1 устроили благотворительную распродажу
noimageБилли Айлиш заподозрили в романе с актером Мэтью Ворсом
Лента новостей