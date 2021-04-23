Изменения в личной жизни повлияли и на карьеру Джоли

За судебными разбирательствами одних из самых знаменитых экс-супругов голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта наблюдает чуть ли не весь мир. Пока их совместная дочь отказывается от фамилии отца, а сын и вовсе свидетельствует против него в суде, Джоли переживает значительные карьерные изменения.





В интервью для Entertainment Weekly, где актриса рассказывала о съемках нового фильма "Те, кто желает мне смерти", Анджелина Джоли упомянула, что планирует отойти от режиссуры и уделить больше времени актерской работе.





Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволили мне заниматься режиссурой в течение нескольких лет,

— заявила актриса.





По ее словам причиной для принятия такого решения стал бракоразводный процесс с Брэдом Питтом, который длится еще с 2016 года. А главное, что мешало ей все это время совмещать два любимых занятия — нехватка времени из-за необходимости уделять больше внимания своей семье.





Мне нужно было просто выполнять более краткосрочную работу и чаще бывать дома, поэтому я вернулась к актерству,

— подметила Джоли.





Напомним, что дебют творчества Анджелины Джоли в качестве кинорежиссера произошел еще в 2011 году. Тогда на экраны вышел художественный драматический фильм "В стране крови и меда", а после — кинокартины "Несломленный", "Лазурный берег", а также "Сначала они убили моего отца".



