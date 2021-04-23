Ведущие Сніданок з 1+1 устроили благотворительную распродажу

20 апреля началась большая благотворительная распродажа вещей из студии самого рейтингового утреннего шоу страны — "Сніданок з 1+1".





Недавно все ведущие Сніданку, в связи с ремонтными работами, попрощались с любимой студией и временно "переехали" на эфиры в новую — на территорию ТСН. Вернуться в свой "дом" команда планирует 24 мая. Вскоре там будут размещены целых три проекта — "Сніданок з 1+1", "Сніданок.Вихідний" и первое украинское дневное шоу "Твій день".





Команда утренних эфиров поддерживает идеи разумного потребления и устроила распродажу вещей, которые были значительной частью шоу, — это их вторая жизнь. Все средства от аукциона будут направлены в благотворительный проект "Здійсни мрію" на помощь и обучение маленьким пациентам больниц.





Изменения уже начались, и их не остановить. В нашей студии "Сніданку" стартовало большое перевоплощение. Вещи, которые нам служили верой и правдой и стали историей "Сніданку", теперь могут оказаться у вас,

— прокомментировал в эфире Егор Гордееев.













У каждого лота есть своя стартовая цена и шаг — минимальная сумма, на которую можно поднять стоимость лота, а также время финал аукциона. Также активных участников и победителей лотов ждут сюрпризы от ведущих — авторские кулинарные книги с автографом, экскурсия в студию, многоразовые брендированные бутылки "Здійсни мрію" и прочее.





Открыла благотворительный аукцион идеальная многофункциональная печь от итальянского бренда SMEG. Духовая печь серии Victoria кремового цвета из эмалированной стали, комбинированная с пароваркой и имеет паровую систему очистки. А еще она была неоднократной героиней кулинарных сюжетов "Сніданку", почти не использовалась, видела как создаются вкусные шедевры Сеничкина, подглядывала за его зажигательными танцами с Настей Каменских и слушала мелодичное соло Юлии Саниной. Главное — создавала уют на кухне. А теперь готовится стать частью новой семьи!













Команда "Сніданку" также готовит для своих зрителей особый лот из студии — стилизованный режиссерский стул для вдохновения и удачных решений в стильной комбинации светлой ткани и дерева. Это любимый стул всех гостей-селебритиз. Именно на этом стуле частенько сидит диетолог Наталья Самойленко и время от времени фотографируется ведущая Людмила Барбир. Говорят, что он — секрет красивой фигуры! На стуле принимал важные решения ведущий, а теперь и продюсер "Твій день" Егор Гордеев. Дополнением к лоту стал особый сюрприз — экскурсия в студию "Сніданку" от любимых ведущих.













На официальной странице "Сніданок з 1+1" несколько раз в неделю и аж до 24 мая будут выходить эксклюзивные лоты — ярко-красный тостер, картина с автографом Руслана Сеничкина, салатового цвета кресло студии "Сніданок.Вихідий" и самый популярный холодильник на телевидении нежно-зеленого цвета.



