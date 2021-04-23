Веру Брежневу не пускали в Барселону

Чтобы снять финальные выпуски праздничного сезона тревел-шоу "Орел&Решка. 10 лет", которые Новый канал покажет уже 24 апреля, Вера Брежнева и Верка Сердючка с мамой отправились в Барселону. Но их планы на съемку чуть не нарушила строгая испанская полиция, которая не сразу согласилась пустить в страну Веру Брежневу.





Я просидела три часа в аэропорту Барселоны, чтобы меня пустили на съемки во время карантина! У меня были с собой все документы, но испанцам понадобилось столько времени, чтобы их проверить, — рассказала Вера Брежнева. — Я даже начала волноваться, но затем доверилась судьбе и решила: произойдет так, как должно произойти. В итоге меня пропустили, чему я была очень рада.





Дальнейшие приключения Веры Брежневой с "Орлом&Решкой" компенсировали ей стресс от курьеза в аэропорту. Хотя и дались эти съемки непросто, певица осталась довольна — она давно мечтала попробовать себя в роли ведущей тревел-шоу.





Было сложно сидеть три часа в полиции после пятичасового полета и сразу с самолета входить в кадр! Под конец дня казалось, что я не могу даже разговаривать. Так что в 10 часов вечера я легла прямо в спортивном костюме на кровать и уснула. Съемки — это очень длительный процесс, мы вставали в семь часов утра и ложились спать без сил в 10 вечера. И так несколько дней подряд. Когда я узнала, что у ребят это постоянный график, практически без отдыха, поняла, насколько это утомительно. Я бы, наверное, не смогла быть постоянной ведущей из-за такого утомительного графика.

— призналась ведущая финального выпуска "Орла&Решки. 10 лет" на Новом канале.



