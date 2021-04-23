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23 апреля 21, 11:08
Оля Полякова обратилась к украинцам с важным предупреждением
Оля Полякова
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37-летняя звезда, отправившись на отдых в Турцию вместе с дочерьми и мамой, обратилась к украинцам в "сториз" у себя в Инстаграм, пригрозив банить за распространения лжи.
Накануне Полякова сделала пост, посвященный эпидемии коронавируса и борьбе с ней, общаясь в прямом эфире с врачом-реаниматологом. Речь зашла о вакцинации.

"Мне безумно интересны эти эфиры, ведь в моем случае, больше знаешь – крепче спишь. Смотрим, комментируем!", - объявила Оля.

Однако, не все отзывы пришлись артистке по душе. Полякова остро отреагирвала на некоторые из них, что решила отдельно записать видеообращение.

"Только что почитала комментарии, которые вы оставили мне под моим вчерашним эфиром, где я провожу ликбез про ковид... И хочу вам сказать, что с сегодняшнего дня всем сумасшедшим, которые пишут о том, что пандемии не существует, коронавируса не существует, - я всех буду банить. Вот серьезно, чтобы вы даже этот фейк и флуд не распространяли у меня на странице. Все нормальные люди - добро пожаловать, и у нас еще будут новые эфиры, будем разбираться, где правда, а где ложь", - заявила звезда, у которой лопнуло терпение.

Полякова старалась вести себя сдержанно на кадрах, но в то же время в комментариях сорвалась на грубость.

"Да сколько можно слушать этот бред!!! И верить каждому проплаченому шоубизовцу! Люди, очнитесь! Весь мир бастует от этой фейковой пандемии!", - написала одна из пользовательниц.

"Какая дура!!! Бан!!!!", - не удержалась в ответ Оля.

Источник: https://sport.politeka.net/
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