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23 апреля 21, 11:28
Софи Тернер сходила на свидание с мужем (ФОТО)
Софи Тернер
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Папарацци поймали 25-летнюю Софи Тернер и ее супруга Джо Джонаса на выходе из ресторана.
Звезда «Игры Престолов» и «Людей Икс» Софи Тернер попала в объектив западных папарацци во время свидания с собственным супругом.

По всей видимости, недавно ставшие родителями 25-летняя актриса и ее муж, музыкант Джо Джонас наконец-то нашли время на себя и свои отношения — звездную пару впервые за долгий период сняли вместе у выхода из ресторана.

Сообщается, что супруги посетили популярный у звезд ресторан Nobu Malibu. Софи Тернер выбрала для выхода шелковый костюм в пижамном стиле с психоделическим узором лилового оттенка. Звезда дополнила его белым топом и белыми шлепанцами на толстом каблуке.

Ее 31-летний супруг вышел в свет в темных брюках и темном свитере, добавив в образ спортивный акцент с помощью фирменных кроссовок Nike.



Напомним, что первенец у звездной пары родился в июле 2020 года. Тернер и Джонас назвали дочь Уиллой. Позднее актриса поделилась серией снимков, продемонстрировав, как она выглядела во время беременности. При этом вернуть прежнюю стройность Софи Тернер удалось уже в октябре 2020 года.

Источник: https://showdream.org/
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