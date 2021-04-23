Софи Тернер сходила на свидание с мужем (ФОТО)

Звезда «Игры Престолов» и «Людей Икс» Софи Тернер попала в объектив западных папарацци во время свидания с собственным супругом.





По всей видимости, недавно ставшие родителями 25-летняя актриса и ее муж, музыкант Джо Джонас наконец-то нашли время на себя и свои отношения — звездную пару впервые за долгий период сняли вместе у выхода из ресторана.





Сообщается, что супруги посетили популярный у звезд ресторан Nobu Malibu. Софи Тернер выбрала для выхода шелковый костюм в пижамном стиле с психоделическим узором лилового оттенка. Звезда дополнила его белым топом и белыми шлепанцами на толстом каблуке.





Ее 31-летний супруг вышел в свет в темных брюках и темном свитере, добавив в образ спортивный акцент с помощью фирменных кроссовок Nike.













Напомним, что первенец у звездной пары родился в июле 2020 года. Тернер и Джонас назвали дочь Уиллой. Позднее актриса поделилась серией снимков, продемонстрировав, как она выглядела во время беременности. При этом вернуть прежнюю стройность Софи Тернер удалось уже в октябре 2020 года.



