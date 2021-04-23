Светлана Тарабарова рассказала о знакомстве с мужем

Об этом артистка рассказала в программе "Позаочі".





Режиссер Алексей Бондарь узнал через общих знакомых номер телефона певицы и отправил сообщение.





Со мной, чтобы познакомиться, не так-то легко было подкатить. Но я бы почувствовала, что мне надо ответить. Мы переписывались всю ночь, а познакомились через две недели

рассказала она.





Певица призналась, что она стала инициатором первой встречи и более близких отношений.





Через несколько лет я решилась и написала: "Слушай, я тебя люблю с первого дня. Ты же знаешь, да? Мне кажется, нам надо быть вместе". А он: "Угу"

поделилась воспоминаниями певица.





Кстати, у певицы и ее возлюбленного большая разница в возрасте — 15 лет, поэтому многие знакомые отговаривали ее строить отношения со старшим мужчиной. Однако Светлана признается, что для нее это вовсе не проблема.



