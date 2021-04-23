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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 апреля 21, 11:43
Светлана Тарабарова рассказала о знакомстве с мужем
Светлана Тарабарова
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Украинская певица Светлана Тарабарова вспомнила свое знакомство с мужем.
Об этом артистка рассказала в программе "Позаочі". 

Режиссер Алексей Бондарь узнал через общих знакомых номер телефона певицы и отправил сообщение.

Со мной, чтобы познакомиться, не так-то легко было подкатить. Но я бы почувствовала, что мне надо ответить. Мы переписывались всю ночь, а познакомились через две недели
рассказала она.

Певица призналась, что она стала инициатором первой встречи и более близких отношений. 

Через несколько лет я решилась и написала: "Слушай, я тебя люблю с первого дня. Ты же знаешь, да? Мне кажется, нам надо быть вместе". А он: "Угу"
поделилась воспоминаниями певица.

Кстати, у певицы и ее возлюбленного большая разница в возрасте — 15 лет, поэтому многие знакомые отговаривали ее строить отношения со старшим мужчиной. Однако Светлана признается, что для нее это вовсе не проблема. 

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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