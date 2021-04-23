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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 апреля 21, 11:45
Потап устроил сцену ревности Насте Каменских в Мексике
Потап
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Артист прилетел к супруге на съемки реалити, где приревновал ее к другу Александру.
Сейчас Настя Каменских находится со своей мамой Лидией и лучшей подругой Анной в Мексике на съемках реалити "Девочки рулят". Теперь к их компании присоединился супруг певицы, украинский продюсер и рэпер Потап. Без инцидентов встреча не обошлась и об этом стало известно в новой части проекта на YouTube.

Артист не смог находиться без возлюбленной в Киеве, поэтому решил сделать для нее сюрприз и прилетел в Мексику. Супруги трепетно встретились, а Настя была искренне рада видеть мужа рядом, ведь скучала по нему. Однако вскоре между ними произошел конфликт, который случился из-за ревности.

В один момент певица рассказала Потапу, что в их с девочками дом приедет в гости друг семьи Александр, что возмутило мужчину. Такая ситуация поразила рэпера, ведь ему нельзя было приходить, а товарищу, который был в Тулуме — разрешили.

Я не понял, что там будет делать Алехандро. Да, это мой друг, я люблю и уважаю его. Но почему он первым окажется в доме девушек, а не я? Они должны были быть сами, а тут я узнаю, что будет еще мужчина. Это уже не "Девочки рулят", а "Девочки рулят" и Алехандро. Почему нельзя появиться Потапу?
поделился эмоциями Потап.

Для того чтобы не развивать конфликт, Настя Каменских объяснила супругу, что друг у них остановится из-за нехватки мест в гостиницах. Артистке стало приятно, что избранник приревновал ее, после чего они вместе отправились в дом к девушкам.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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