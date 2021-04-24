Экс-холостячка Ксения Мишина и Александр Эллерт неожиданно для своих поклонников решили расстаться. После разрыва каждый из них задумался о боге, о любви, о душе…





Ксения Мишина и Александр Эллерт опубликовали на своих страничках в Инстаграм черно-белые фото и философские размышления. Холостячка Мишина заговорила об отделимости души и тела, о душевном спокойствии и телесных страданиях, о поиске состояния дзен.





«Но самое ценное то, что через время каждый мир начнет меняться. А знаете почему? Потому, что так задумано создателем миров! Ибо миру нужен мир! И только так появляется эта самая неуловимая любовь!!!» - рассказала Ксения о своем понимании любви.





Александр Эллерт задумался о боге, а точнее, о жене бога. О том, какие отношения могут быть между ними…





«Так есть жена у Бога или нет? Не знаю я, но поговаривают, что после грома всегда?», - подытожил свои размышления победитель шоу «Холостяк».





Поклонники пары разочарованы и расстроены расставанием Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Многие написали об этом в соцсетях.





Холостячка Ксения Мишина рассталась с Александром Эллертом





«Читаю и хочется сказать, не верю вам Ксюша???? и без Саши вы не интересны?», «То есть Вам не бывает больно???? Даже оставшись сама с собой вы думаете о каких то дзенах???», «А потом когда беда все бегут просить Бога о помощи .. нельзя шутить на эту тему это выше чем нам дано», «Это аллегория!! Выдохся чуток. Ксюша его походу переиспользовала. Держись пацан, а я ещё на шоу поняла, что лучше рыбака, только рыбак .держись, все буде ок».



